Miljanović pred meč osmine finala Kupa BiH: Nema popravnog

Trebinje, Sarajevo i Tuzla biće uporišta tri najzanimljivija meča osmine finala fudbalskog Kupa BiH. Borac gostuje Leotaru, Željezničar je domaćin Tuzla sitiju, dok će Sloboda dočekati Zrinjski.

Danas su na programu mečevi osmine finala Kupa BiH i u ovoj fazi takmičenja igra se samo jedan meč. Aktuelni prvak BiH će gostovati kod Leotara, gdje neće imati nimalo lagan zadatak na putu ka trofeju. Prošle sezone Borac je poražen u finalu od Sarajeva, a sada želi da ode korak dalje. Leotar se ove sezone vratio u bh. elitu i nikome nije lagan protivnik.

Podsjetimo i to da su ova dva rivala nedavno igrala u M:tel Premijer ligi BiH na "Policama" i nakon velike borbe bilo je 1:1. U dva dosadašnja meča ove sezone nije bilo pobjednika pošto je na Gradskom stadionu u Banjaluci bilo 0:0. "Police" su tradicionalno neugodan teren za "crvenoplave" pa ostaje da vidimo da li danas mogu da dođu do pobjede i na taj način i do četvrtfinala Kupa BiH.

"U Kupu nema prava na popravni i zbog toga moramo da budemo oprezni, moramo da ispravimo greške iz prvenstvenog duela i učinimo sve da izborimo prolazak u narednu rundu", rekao je Nemanja Miljanović, trener Borca, i dodao:

"Sigurno je da ćemo mijenjati tim. Imamo problema sa lakšim povredama i umorom tako da ćemo vidjeti u kom sastavu ćemo istrčati na 'Policama'."

Trener Leotara Branislav Krunić u najavi meča istakao je da je Kup bitno takmičenje, ali za njegov tim ipak sekundarno, jer je glavni cilj izboriti opstanak u bh. eliti.

"Leotar je ove sezone ušao u Premijer ligu i naš osnovni cilj je opstanak u eliti. Kup jeste bitan, ali za nas je ipak sekundarno takmičenje u kojem smo od početka dali priliku fudbalerima sa manjom minutažom, sa onim tek oporavljenim ili igračima s kartonima. Tako će biti i u meču sa Borcem, jer moraju da održavaju formu, a ovi mlađi da steknu iskustvo. Bićemo rasterećeni, igraćemo bez pritiska i tu možda budemo imali određenu prednost, jer će gosti iz Banjaluke biti pod imperativom", rekao je Krunić za "Mondo".

Ništa manje zanimljivo neće biti ni na "Grbavici", gdje je Željezničar domaćin Tuzla sitiju. Željezničar ne igra baš najbolje u Premijer ligi i možda je Kup takmičenje u kojem mogu da spasu sezonu. Za rivala će imati ekipu koja je najbliži pratilac lideru šampiona Zrinjskom i koji igra odlično u bh. eliti.

"Ovo je utakmica koja nas ostavlja ili izbacuje iz daljeg takmičenja. Niko neće kalkulirati i morat ćemo igrati na pobjedu, jer samo ona nas vodi dalje. Kada igraš na pobjedu, moraš biti pametan i inteligentan na koji način da dođeš do te pobjede, jer ne možeš doći na bilo koji način kada igraš sa tako kvalitetnom i ozbiljnom ekipom", izjavio je Tomislav Ivković, trener Željezničara.

Husref Musemić, trener Tuzla sitija, nada se da njegova ekipa može da odigra bolje nego u prethodnom duelu na "Grbavici" u Premijer ligi. Podsjetimo, sredinom oktobra ova dva rivala igrala su prvenstveni duel i "Željo" je slavio 2:1.

"Nismo bili miljenici sreće kada je žrijeb u pitanju. Normalno da i mi i Željezničar imamo ambicije da idemo dalje, a vidjećemo ko će biti sretniji", jasan je Musemić.

Zrinjski bez dileme igra najljepši fudbal ove sezone i, osim što je favorit za osvajanje titule prvaka, od njega se očekuje da dođe i do same završnice Kupa. U osmini finala će imati težak zadatak u gostima kod Slobode u Tuzli, ali bez obzira na rivala, "plemići" su favorit.

Parovi: Danas: Sloboda Zrinjski (14 časova), Omarska Igman (14.30), Leotar Borac (14.30), Sloga Velež (14.30), Radnik Široki Brijeg (14.30), Zvijezda Posušje (14.30), Željezničar Tuzla siti (16.30), Sarajevo Ljubić (17.30).