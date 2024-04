Milojević: Derbi najbitnija utakmica za nas

Derbi ima posebnu draž, za nas je to najbitnija utakmica, poručio je Vladan Milojević, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Crvena zvezda pred 173. vječiti derbi.

„Počinje takmičenje u plej-ofu. Igračima sam rekao pred utakmicu sa Železničarom, koja je bila poslednja u regularnom delu prvenstva, da ulazimo u fazu „mini“ prvenstva. Pred nama je sedam utakmica, u opticaju je 21 bod. Mislim da sasvim očekivano, igraju najbolje ekipe, koje su izborile plasman u plej-of. Čestitam im na tome. Imaćemo dosta teških utakmica, derbi mečeva. Otvaramo sa utakmicom protiv Partizana, ali mislim da će i preostali mečevi biti podjednako teški. Večiti derbi je ono što fudbalsku javnost najviše interesuje. Pre malo više od mesec dana bili smo u drugačijoj situaciji, ali mislim da kao što tada nije bilo, ni sada nema nikakvih tajni između nas. Derbi je praznik fudbala. Nadam se da će obe ekipe moći da ponove igru, koju su prikazale u 172. večitom derbiju. U kojoj će meri to uspeti i nama i njima, videćemo posle utakmice“, istakao je Vladan Milojević.

Strateg crveno-belih ističe da je fokus na 173. vječitom derbiju.

„Igramo tri različita takmičenja. Imamo jedno koje koje smo završili, a reč je o regularnom delu prvenstva. Drugo je „mini“ liga u plej-ofu i treće, ali dosta bitno takmičenje – Kup Srbije. Za mene je uvek svaka naredna utakmica najbitnija, kao i svaki naredni trening. Razmišljam isključivo u tom pravcu“, poručio je Milojević.

Istakao je Milojević da će fudbaleri Zvezde pokušati da se kroz prikazanu lijepu igru izbore za trijumf.

„Jedno je šta se radi, a drugo šta se vidi. Mi radimo i spremamo utakmicu na ozbiljan način. Fudbal ne igramo sami. Ovde imate i protivnika, nekoga ko takođe sprema utakmicu i analizira. Partizan je veliki klub. Rade profesionalno, danas se više niko ne oslanja na improvizaciju. Nekada je nemoguće sprovesti u delo plan koji imate. Zato što u tom trenutku može da se desi da naspram sebe imate protivnika koji je u tom momentu bolji, nadahnutiji, ima dan, a vi ga nemate. To su sve neke nijanse, koje utiču na utisak utakmice i na to da li je bilo dobro ili ne. Fudbal je možda jedini sport gde se rezultat vezuje za igru. U košarci toga nema, ukoliko ste pobedili, pobedilii ste, niko vam ne priča da li ste igrali dobro ili ne. To je draž fudbala. Mi se trudimo da imamo pozitivan rezultat, za to se igra i to je najbitnije. Sa druge strane bismo voleli da bude i lepa igra. Ukoliko bismo to mogli da spojimo, to bi bilo najidealnije, ali nešto ipak zavisi i od protivnika. Trudimo se da to ostvarimo, a da li ćemo uspeti i u kojoj meri, to ćemo videti“, istakao je Milojević.

Crvena zvezda će ugostiti vječitog rivala danas od 18 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

