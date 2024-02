Milojević: Ključno je da vratimo samopouzdanje

Zvezda je upisala šest pobjeda i postigla 15 golova na pripremama, a proljećni dio sezone počinje protiv Voždovca 10. februara.

’’Zadovoljan sam jer smo odradili sve ono što smo planirali. Akcenat je bio na taktici i fizičkoj spremi, a opet smo želeli i što bolje da se upoznamo sa igračima i njihovih sposobnostima. Sve je prošlo u najboljem redu“, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević nakon što su završene pripreme na Kipru

’’Vreme nas je poslužilo, tereni su savršeni, hotel fantastičan. Igrači su davali sve od sebe, iako pripreme nisu lake, a ujedno su se upoznali i sa načinom rada i zahtevima mene i čitavog stručnog štaba“, istakao je Milojević za klupski sajt.

Kada je prelazni rok u pitanju Zvezdin trener ističe da je fokus na bio da se smanji broj igrača.

’’Jesenas je bila i Liga šampiona koja je veoma naporna. Sada želimo da napravimo dobar tim gde svaki igrač može da očekuje šansu, ukoliko se izbori“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, ključ je bio da se igračima vrati samopouzdanje.

’’Kad sam došao zaista su bili ’’ubijeni“ i falilo im je samopouzdanja. Igranje u Zvezdi je pritisak i odgovornost, a često to stranci ne razumeju. Kada dođete u veliki klub, očekuje se da to bude sad i odmah. To je teško u fudbalu, jer je nephodno vreme. Ipak, u modernom fudbalu – nema vremena“.

Pokušavali smo da kroz priču to rešavamo. Svi oni su kvalitetni igrači koji su sa razlogom došli u Zvezdu, naglašava Milojević.

’’Treba im vratiti samopouzdanje. Ako igrač to nema, nije u stanju da pruži maksimum. To se stvara korektnim odnosom i poverenjem između trenera i igrača, ali i napornim radom. Superliga je svake godine sve bolja. Igrali smo protiv Spartaka i Mladosti koje su dve kvalitetne ekipe sa dobrim trenerima i takmičarski su nastrojeni. Pored njih, imamo u Srbiji još ekipa koje se bore za Evropu i dosta njih je učestvovalo u grupnim fazama kvalitetnih takmičenja, što je decenijama bilo nezamislivo. Povećanje budžeta tih ekipa dovodi do dobrih stvari. Optimista sam i mislim da će biti izuzetno proleće“, zaključio je Milojević, koji ima zadatak da nadoknadi bod minusa u odnosu na Partizan i osvoji novu titulu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.