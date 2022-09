Milojević: Najbitnije je da smo osvojili tri boda

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je najbitnije da su "crveno-beli" ostvarili pobjedu u Novom Pazaru.

Crvena zvezda je danas u gostima savladala Novi Pazar 2:1 u derbi meču 11. kola Superlige Srbije.

"Najbitnije je da smo osvojili tri boda na teškom gostovanju, jer nam je to bio cilj pred utakmicu i uspeli smo da ga ostvarimo. Ovom pobedom smo postali tim. Kada nismo na tom nivou da damo gol na vreme, da pokažemo da možemo da izguramo do kraja i osvojimo tri boda. To je najbitnije, taj karakter kod igrača, odnos i motivacija svih koji su počeli i završili utakmicu. Time sam izuzetno zadovoljan. Ima prostora za napredak u igri, ali nije lako protiv bloka od 10 fudbalera na 30 metara ispred gola Novog Pazara sa povoljnim rezultatom za njih. Ne zameram ništa, to je njihovo opredeljenje, ali mora ovako, sa mnogo centaršuteva, dolazaka u kazneni prostor. Čestitam igračima, drago mi je što je Aleksandar Pešić sa klupe doneo tri boda, bitno je za njega i za nas. Ovo nas vraća na dobar kolosek i daje nam vetar u leđa", rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je istakao da nema nikakvu zamjerku igračima Crvene zvezde.

"U toku utakmice kada smo promašivali, zapitam se - zbog čega toliko mašimo? Ali jedini put za to je da se kreira još više prilika, te da se sa još više vere ulazi u šesnaesterac rivala i postižu golovi. To nam je primarni cilj, osvajanje bodova, pobede u Evropi, kod kuće, na strani... Nemam nikakvu zamerku kada je reč o odnosu prema igrača prema utakmici", zaključio je Milojević. Crvena zvezda je trenutno prva na tabeli sa 23 boda.