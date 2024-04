Milojević: Naše su ambicije da osvojimo Kup Srbije

Novi vječiti derbi, ali ovog puta u polufinalu Kupa Srbije u srijedu od 19 časova igraju Crvena zvezda i Partizan.

Očekivanja pred susret je iznio trener Crvene zvezde - Vladan Milojević.

„Kup je takmičenje koje se igra na ispadanje i specifično je. Nema tu dodatnih utakmica gde možete da popravite bodovni saldo ili mesto na tabeli. "Nokaut" sistem, a protiv nas večiti rival i sigurno utakmica nosi veliki ulog za oba tima. Želimo u finale, kao i oni, ali i Radnički i Vojvodina koji su kvalitetni timovi. Naše su ambicije da osvojimo Kup Srbije i tu nema dileme. Danas imamo poslednji trening i verujemo da smo spremni. Nema nedoumica, odlično se poznajemo, tako da se nadam dobroj utakmici i poseti“, rekao je Milojević.

Govorio je šef stručnog štaba o realizaciji na prethodna dva derbija.

„Realizacija je nešto što se pokazalo u prethodnih utakmicama, ali hoću da verujem da je dobro što stvaramo šanse i doći će vreme kada ćemo ih pretvarati u golove na jednostavniji način. Ne bih o tome da li nam je to problem, jer svaki napadač želi da postigne gol. Tu spadaju i koncentracija i veština, ali činjenica je da Partizan ima dva sjajna golmana - Jovanovića i Krunića. Možemo da pričamo hipotetički, ali idemo dalje i hoćemo da verujemo da treba da budemo koncentrisaniji u završnici, no i to zavisi od situacije“, istakao je Milojević.

Fokusiran je Milojević isključivo na svoju ekipu.

„Ne želim da pričam o onome što se događa u Partizanu. Znaju moji igrači šta smo pričali i kako treba da se ponašaju. Sve ovo drugo je nešto što me ne dotiče i što ne želim da komentarišem. Imam fokus na moju ekipu i moju igru“, kazao je Milojević.

