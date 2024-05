Milojević: Nema opuštanja

Ispred Crvene zvezde je prva utakmica u sezoni bez takmičarskog značaja, stići će sutra u Lučane kao zvanični šampion Srbije za sezonu 2023/24.

Utakmica protiv Mladosti ništa ne odlučuje, ali trener Crvene zvezde Vladan Milojević ne dozvoljava opuštanje.

''Kada smo matematički obezbedili titulu i ostvarili cilj, to veče smo se radovali, a zatim i malo odmorili. U ovom trenutku imamo nove ciljeve, rekao sam to i igračima. Nema opuštanja, idemo dalje da radimo. Ima mnogo stvari koje me interesuju, napredak i razvoj ekipe, kao i igrača pojedinačno. Motivisani smo'', rekao je Vladan Milojević.

Mladost je plej-of počela pobedom nad Napretkom, a potom izgubila od Čukaričkog i kragujevačkog Radničkog.

''Ekipa Mladosti je apsolutno zasluženo u plej-ofu. Ispratili smo prethodne utakmice tima iz Lučana. Rasterećeni su i uvek igraju dobro i na strani, a pogotovo kada su domaćini. Imaju spoj izuzetnih igrača, koji su dosta iskusni, ali u poslednje vreme su predstavili i nekoliko dobrih mladih igrača. Jaki su i kao kolektiv, očekuje nas teška utakmica, kao i sve prethodne.''

Poručio je Milojević da su svi igrači Crvene zvezde spremni za utakmicu.

''Poručio bih navijačima da dođu da nas bodre. Bez obzira na sve, ovo je jako bitna utakmica. Tako bi trebalo da razmišljamo, fokusirani smo. Uvek je lepo videti ispunjene tribine'', prenosi Sport klub.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.