Milojević: Visok poraz, ali glave gore

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je poraz od Totenhema u Ligi šampiona sa 5:0 previsok, ali da ekipa mora da se što prije oporavi od duela u Londonu.

"Rezultat je sigurno previsok, ali u svakom slučaju mislim da smo ostavili mnogo bolji utisak, delove gde smo pokušavali kroz igru da dođemo do gola. Nije lako igrati protiv Totenhnema. Ono što me raduje, to je da smo imali 13-14 udaraca na gol, što je pokazatelj da smo pokušavali da dođemo do pogotka", rekao je Milojević na konferenciji za medije u Londonu.

On je dodao da je pet golova razlike mnogo na ovom nivou i da greške moraju da se svedu na minimum.

"Mnogo vremena smo proveli u nekom pritisku. Totenhem je jak u tranziciji, fizički su brzi, moćni...To su sve vrhunski igrači, svaku grešku su uspevali da kazne. Treba sad da dignemo glavu, idemo dalje, tek smo na polovini. Ima još mnogo bodova u igri", rekao je on.

Iz ovog poraza može mnogo da se nauči, smatra Milojević.

"Igračima nije lako, ali mi smo profesionalci i treba što pre da prebolimo ovo i okrenemo se drugim utakmicama. Treba na ovakvim utakmicama da imamo mnogo više samopouzdanja i iskusniji treba da preuzimaju veću odgovornost", rekao je on, dodavši da kapitenu Marku Marinu ne zamera na velikoj greški kod trećeg gola.

Crveno-bijeli takmičenje u LŠ nastavljaju 6. novembra kada dočekuju Totenhem.

