Milojević bijesan poslije remija, nije štedio riječi

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, nije bio zadovoljan poslije remija njegove ekipe u drugom kolu Superlige protiv Mladosti (2:2).

Zvezda je protiv gostiju iz Lučana gubila sve do 85. minuta, ali je na kraju uspjela da izvuče bod.

Za Milojevića, koji je najavio promjene, to je neprihvatljivo.

"Ne možete da igrate ovako prvo poluvreme, ne znam šta bih komentarisao. Na meni je najveća odgovornost zbog ekipe koju sam izveo. Ništa nije bilo kako smo pripremali, izmene u drugom delu su nam pomogle. Videćemo, nema veze, 'ajde ako nešto treba da se desi, neka se desi na početku, to je fraza koja mi se ne sviđa, ali 'ajde, da mi bude lakše. Velika je opomena, videćemo šta ćemo i kako ćemo, imamo veliki roster, dosta igrača, ima igrača koji jedva čekaju... Videćemo, sad bar imamo igrače koje možemo da rotiramo i igraće najspremniji i oni kojie će da izgaraju svih 90 minuta", rekao je Milojević.

Sa druge strane, trener Mladosti Dejan Joksimović je zadovoljan uprkos ispuštenoj prednosti.

"Da mi je neko ponudio rezultat pre utakmice, oberučke bih prihvatio s obzirom na sva dešavanja na terenu. Imali smo na pet minuta do kraja utakmice dva razlike za nas, nisam u potpunosti zadovoljan, ali s obzirom na sve okolnosti, dešavanja tokom utakmice, zadovoljan sam, pogotovo posle prvog kola, gde smo ostali bez planiranih bodova. Čestitke mojim igračima na požrtvovanju. Da bi se ostvario pozitivan rezultat protiv Zvezde potrebno je mnogo truda, želje i sreće, svega toga smo danas imali i to je to", sumirao je Joksimović, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.