Milojević ostaje do ljeta

FK Crvena zvezda ove zime neće morati da traži trenera jer će Vladan Milojević ostati na kormilu srpskog šampiona bar do ljeta, pišu mediji u Srbiji.

Milojević nikada i nije rekao da želi da napusti klub, ali su krajem prošlog mjeseca počele da kruže glasine o tome da želi da ide. Ali, sada je sva priča završena i mediji su objavili da će trener koji je Zvezdu dva puta odveo u grupnu fazu Lige šampiona ostati u klubu bar do kraja ove sezone i s njim na čelu "crveno-bijeli" će jurišati po oba trofeja.

Milojević ima ugovor sa Zvezdom do narednog ljeta. Očekuje se da se u junu vode pregovori o nastavku saradnje. U maju 2018. Milojević je produžio saradnju na još dvije godine, i to je, ispostavilo se, bio odličan potez čelnika kluba jer su od tada dva puta igrali elitno klupsko takmičenje. Milojević sada ima priliku da postane tek drugi trener u Zvezdinoj istoriji s tri vezane titule. To je jedino pošlo za rukom Miljanu Miljaniću.

Dodajmo da je osim dvije titule prvaka Srbije sa Zvezdom Milojević izbrio i evropsko proljeće u sezoni 2017/2018. kada su eliminisani u šesnaestini finala Lige Evrope, i to od CSKA. Milojević ove sezone ima šansu da osvoji prvu duplu krunu pošto je u prethodne dvije godine pehar otišao u ruke ljutog rivala Partizana.