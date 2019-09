Milojević preuzeo odgovornost za poraz u derbiju

Stoički se isturio da primi sve "udarce" i kritike zbog loše igre i poraza u 161. derbiju. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević, koga su navijači crveno-bijelih poslije mnogobrojnih evropskih podviga od milja prozvali Klark Kent i Supermen, ponovio je da prihvata svu krivicu i da samo on zaslužije kaznu, a ne igrači. I kada je teško i kada se "gine", pokazao je kako se ponaša Supermen.

"Kritikovao sam igrače, ali sam na prvom mestu kritikovao sebe. Ja kao Vladan Milojević se javno izvinjavam zvezdaškoj javnosti. Samo sam ja kriv. Svu krivicu, od a do š, slobodno stavite pored imena - Vladan Milojević. Igrači samo rade ono što se od njih traži. Ako klub treba mene da kazni, neka me kazni. Spreman sam na sve sankcije. Prihvatićemo i kazne jer smo porodica. Ali, ja sam iskreno preuzeo odgovornost i to je to", iskren je Milojević.

Protiv Partizana i on i ekipa su bili u kontraritmu.

"Plan koji sam imao, nismo uspeli da ostvarimo. Na samoj utakmici je moglo da bude mnogo bolje. Stojim i sada iza toga da smo sve promašili. Posledice za neuspeh, lošu igru i krivcu preuzimam na sebe. Svaki poraz boli, ali bitno je da nešto naučimo. Mnogo sam toga naučio u nedelju. To je život", rekao je.

Na pitanje da li ga je kao vrhunskog trenera zaboljela činjenica što Zvezda u derbiju nije uputila udarac u Partizanov gol, uslijedio je zanimljiv i neočekivan odgovor.

"Ja nisam vrhunski trener. Naravno da me i dalje boli činjenica da nismo šutnuli u okvir gola. Moja trenerska filozofija je poznata i neko sam ko voli da ima dosta udaraca na gol. Dešavalo se u mom mandatu i da Partizan nije imao udarac na gol, pa ništa. Dešava se... Trudiću se da to ispravim. Da me boli, boli me. Nije dobro i treba da se menja", objasnio je Milojević.

Nije htio da razloge krize traži u emotivnom pa i fizičkom pražnjenju posle ulaska u Ligu šampiona.

"Mi od juna jurimo kao u 'Gospodaru prstenova0. Jurili smo taj naš prsten - Ligu šampiona. Evidentno je da smo sada upali u krizu, imate mnogo sinonima koje možete da koristite za naše poslednje utakmice. Kad pobedite i ne igrate dobro, onda bude ćuti, pobedili smo. Nekada vas rezultat pokrije, ali sad nismo imali ni jedno ni drugo. Rezultat je bio kakav je bio, uz to je i igra bila kakva je bila, pa izvucite zaključak. Apsolutno se slažem da smo u krizi", kazao je trener Crvene zvezde.

Milojević nije htio da ulazi u polemike oko suđenja Srđana Jovanovića i poništenog gola Milunovića.

"Neću da ulazim u sporne detalje. Pre utakmice, rekao sam igračima da izbegavaju incidente. Da se ne skače. Hteli smo da pomognemo mladom sudiji, internacionalcu. Ja sam čovek sporta i uvek će tako biti. Nije vreme, ni mesto da se o tome priča", istakao je.

