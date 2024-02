Milojević uoči Voždovca: Očekuje nas dobra i teška utakmica

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je uoči utakmice 20. kola Superlige Srbije protiv Voždovca, koja je na programu u subotu od 16.30 časova da on i njegova ekipa željno iščekuju nastavak prvenstva.

„Mislim da smo dobro iskoristili pripremni period i možemo da ga okarakterišemo uspešnim. Imali smo lepe uslove za rad. Znate da smo imali dosta igrača na Afričkom i Azijskom kupu, a pored toga i fudbalere koji su napustili klub. Uradili smo sve što smo zacrtali tokom priprema, te mogu da kažem da sam generalno zadovoljan. Uvek nam treba malo više vremena, ali su igrači dali sve od sebe, implementirali sve ono što smo zahtevali u ovom trenutku“, kazao je Milojević i dodao:

„Svesni smo da stanje na tabeli i sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu, nije ispunilo visoka očekivanja navijača. Željno iščekujemo nastavak prvenstva, da pokažemo kvalitet i upustimo se u tešku borbu do kraja šampionata. Očekuju nas zahtevni mečevi odmah na početku, nijedna utakmica nije laka, ali sam optimista. U goste nam dolazi neugodna ekipa. Uz večitog rivala to je tim koji najmanje “leži” Crvenoj zvezdi. Dva puta su nas pobedili na “Krovu”, pre dve godine i sada u aktuelnoj sezoni. Bez obzira na promenu trenera, Voždovac u kontinuitetu ima izgrađen stil i filozofiju igre. Mladi igrači su sposobni i znaju da igraju, uz to su motivisani i puni elana. Očekuje nas dobra i teška utakmica“

