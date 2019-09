Milojevićevo pokajanje: Zvezdaši, izvinite!

Utisci poslije vječitog derbija su još svježi. Crvena zvezda je doživjela težak udarac u Humskoj. Nadigrana i poražena, mora što prije da se konsoliduje jer je već sutra očekuje ispit „na krovu“ protiv Voždovca.

Trener Vladan Milojević će pokušati ga trgne ekipu iz letargije u koju je upala još pre večitog derbija i očekuju se promjene u timu crveno-bijelih za gostovanje Zmajevima.

„Idemo u goste ekipi koja je uvek bila neugodna za nas. To je tim koji je u finišu prelaznog roka sklopio kockice. Imaju mnogo internacionalaca. Dobili su Vojvodinu i to dovoljno govori. Mi moramo da pokažemo reakciju i karakter. Jedina dobra stvar je što posle lošeg rezultata dolazi nova utakmica“, rekao je Zvezdin strateg Vladan Milojević na konferenciji za medije uoči meča sa Voždovcem.

Naravno, derbi je i dalje tema broj jedan uprkos sutrašnjoj utakmici. „Ja sam sve rekao posle utakmice i apsolutno sam preuzeo odgovornost. Plan koji sam imao, nismo uspeli da ostvarimo. Na samoj utakmici je moglo da bude mnogo bolje. Stojim i sada iza toga da smo sve promašili. Preuzimam celu krivicu na sebe. Svaki poraz boli, ali bitno je da nešto naučimo. Mnogo sam toga naučio u nedelju. To je život“.

Milojević ne bježi od odgovornosti da je Zvezda bila inferiorna. Jedan novinar ga je pitao kako kao vrhunski trener komentariše to što mu ekipa nije uputila šut u okvir gola? "Ja nisam vrhunski trener. Boli me i dalje činjenica da nismo šutnuli u okvir gola. Ja sam neko ko voli da ima dosta udaraca na gol. Dešavalo se u mom mandatu i da Partizan nema udarac na gol. Dešava se... Trudiću se da to ispravim".

Da li su igrači Zvezde možda emotivno ispražnjeni? "Mi smo od juna u ringu kao u Gospodaru prstenova. Jurili smo taj naš prsten - Ligu šampiona. Kritikovao sam igrače, ali sam ispred njih kritikovao i sebe. Ja kao Vladan Milojević se javno izvinjavam se zvezdaškoj javnosti. Samo sam ja kriv. Ako klub treba mene da kazni, neka me kazni. Spreman sam na sve sekvence. Prihvatićemo i kazne jer smo porodica. Ali ja sam iskreno preuzeo odgovornost i to je to".

Derbi je ogolio mane Zvezde i da je igra crveno-bijelih u krizi već neko vrijeme. "Evidentno je da smo u krizi, imate mnogo sinonima koje možete da koristite. Nekada vas rezultat pokrije, ali sad nismo imali ni jedno ni drugo".

Milojević nije želio da komentariše suđenje i poništen gol Milunovića.

"Neću da ulazim u spotne detalje. Rekao sam pre meča igračima da izbegavaju incidente. Da se ne skače. Hteli smo da pomognemo mladom sudiji, internacionalcu. Ja sam čovek sporta i uvek će tako biti. Nije vreme, ni mesto da se o tome priča".

