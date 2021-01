Miloš Veljković za "Nezavisne": Bila bi nam čast da nas vodi Piksi

Svi znamo ko je i šta je Dragan Stojković Piksi i bila bi nam velika čast da nam bude selektor, rekao je za "Nezavisne" Miloš Veljković, fudbaler Verdera i reprezentativac Srbije.

Dvadesetpetogodišnji defanzivac bez dileme u narednim godinama bi trebalo da bude stub odbrane "orlova", kao što je to u zelenom dresu tima iz Bremena, za koji je u svim takmičenjima za pet godina sakupio više od 130 nastupa u svim takmičenjima. Defanzivac koji je sa mlađim selekcijama Srbije bio prvak svijeta i Evrope već pet punih godina igra u Njemačkoj u dresu Verdera. Odavno je na fudbalskoj mapi i s razlogom je jedan od najstandardnijih igrača pomenutog bundesligaša. Nedavno se oporavio od povrede i odmah se vratio u prvi tim Verdera. Koliko znači ekipi govori i to da je Verder ove sezone, kada Veljković igra od prve minute, doživio samo jedan poraz. I pored toga tim se dosta muči i ima još mnogo posla da izbjegne borbu za opstanak.

"U poslednjih četiri-pet utakmica napravili smo dobar korak ka opstanku. Sledeće dve-tri utakmice su vrlo bitne. Igraćemo protiv direktnih konkurenata. Idemo od meča do meča i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu. Svaki meč igramo sve bolje i defanzivno smo dosta stabilniji nego na početku sezone", rekao je Veljković.

NN: Već punih pet godina ste član tima iz Bremena. Čini se da ste u Verderu u potpunosti pronašli sebe. Ipak, da li razmišljate o odlasku?

VELJKOVIĆ: Verder je dobar klub sa tradicijom. Uvek je pun stadion. Ovde mi je super, sviđaju mi se ljudi, grad, ali nikad se ne zna. Videćemo, zavisi od mnogo faktora.

NN: Kažete da su tribine uvijek pune, ali nažalost ove sezone nema navijača zbog virusa korona. Koliko je teško ili, bolje rečeno, neobično igrati bez navijača?

VELJKOVIĆ: Dosta je drugačije. Nikad nismo imali ovakvu situaciju. Nije kao trening jer postoji pritisak. Međutim, nama gledaoci puno znače. Atmosfera je uvek dobra i kad gubiš daju ti podsticaj. Teže je bez navijača i nadamo se da će se vratiti krajem sezone.

NN: Kakva je situacija u Bremenu kad je u pitanju virus korona?

VELJKOVIĆ: Još je strože nego u drugim gradovima. To se videlo i kada je trebalo da igram za reprezentaciju i kad me nisu pustili. Moramo da budemo disciplinovani. Sa treninga moramo da idemo kući i da se ne družimo sa puno ljudi. Virus je promenio dosta stvari u našim životima. Ja sam navikao da jedem po restoranima zato što sam kod kuće sam i što ne znam da kuvam. Sada se promenilo dosta toga, naučio sam da kuvam (smijeh). U klubu smo imali samo jednog pozitivnog i to je vrlo bitno. Nemamo širok kadar kao neki klubovi i moramo da budemo svi spremni. I zbog toga su u klubu dosta stroži nego u drugim klubovima.

NN: Virus Vas je otjerao u kuhinju. Šta ste naučili da kuvate?

VELJKOVIĆ: Normalne stvari: pastu, ribu, jaja... Malo sam nešto znao i ranije, ali to nisam radio jer sam uvek mogao da idem u restorane. Sad sam morao da naučim. Ne znam da pravim sarmu, ali ako se oduži ova situacija naučiću i to (smijeh).

NN: Kada je u pitanju Vaša karijera, krajem prošle sezone se spominjalo da Vas žele razni klubovi, među kojima su Lacio i Inter. Da li je bilo nekih ponuda svih ovih godina?

VELJKOVIĆ: Imam dogovor s agentom i klubom da mi kažu samo ako ima nešto konkretno. Želim da budem fokusiran na igru jer mi je to najbitnije. Ako čuješ nešto i razmišljaš da li može ili ne može doći do transfera odmah nisi fokusiran. Bilo je interesovanja, ali ništa konkretno.

NN: Mediji u Srbiji su nedavno pisali da Vas želi Partizan, koliko ima istine u tome?

VELJKOVIĆ: Nisam čuo ništa o tome. Drugari i porodica su mi to slali, ali nismo bili ni blizu nečeg konkretnog.

NN: I ranije ste imali ponude Crvene zvezde i Partizana. Čijem dresu ste bili bliži?

VELJKOVIĆ: Bilo je nekih konkretnih stvari pre nego što sam napustio Totenhem. Tada sam mogao u Zvezdu ili Partizan. Međutim, odlučio sam se za Nemačku i pokazalo se da sam dobro izabrao. Gledam utakmice oba tima, ali nisam imao neke konkretne razgovore u zadnjih nekoliko godina.

NN: Kad govorimo s navijačke strane, da li Vam je bliža Zvezda ili Partizan?

VELJKOVIĆ: Navijač sam Zvezde, kao i moja cela familija. Mislim da je tu sve jasno.

NN: Možda onda nekad i obučete crveno-bijeli dres?

VELJKOVIĆ: Bilo bi lepo.

NN: Ne možemo a da ne pričamo o reprezentaciji Srbije... Verder Vas nije pustio da igrate za nacionalni tim zbog virusa korona. To Vam je sigurno teško palo?

VELJKOVIĆ: Gledao sam na TV-u meč sa Škotskom i sve mi je to teško palo. Možda sam mogao da igram i pomognem ekipi, ali tako je kako je. Imao sam želju da igram, ali klub me nije pustio. Teško mi je palo. Svi igrači su dali maksimum i na kraju penali su lutrija.

NN: Tim će sa novim selektorom krenuti u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Koliko će biti teško izboriti plasman na Mundijal s obzirom na grupu (Portugal, Irska, Luksemburg, Azerbejdžan)?

VELJKOVIĆ: Čeka nas teška grupa. Ali, od početka moramo krenuti maksimalno i biti optimisti. Imamo mnogo mladih i dobrih igrača i to moramo da iskoristimo. Moramo da igramo kao tim. Moramo biti na maksimumu, ako ne budemo - onda ćemo gubiti i od najlošijeg tima u grupi.

NN: Kad govorimo o mladim igračima, da li možemo tek sada očekivati najbolje od fudbalera koji su bili prvaci Evrope i svijeta ili je ta generacija izgubljena?

VELJKOVIĆ: Dosta nas je napravilo nešto u karijerama. Dosta igrača je uspelo da izbori mesto u klubovima i vidi se da igraju dobro. To je proces i mi kao generacija smo ušli u prvi tim reprezentacije i naše vreme tek dolazi. Normalno je da je teže igrati za seniorski tim. Teži nivo. Međutim, imamo talenat i nadam se da će biti uspeha već sada u kvalifikacijama za Mundijal.

NN: Dosta se spominje dolazak Dragana Stojkovića na mjesto selektora Srbije. Sigurno je da bi igračima bila velika čast da ih sa klupe vodi neko kao što je Piksi?

VELJKOVIĆ: Svi znamo ko je i šta je Piksi i bila bi nan velika čast da nam bude selektor.