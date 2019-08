Milošević: Asano igra protiv Malatije, vidjećemo koliko

BEOGRAD - Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da će posljednje pojačanje Japanac Takuma Asano zaigrati u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv turske Malatije.

"On je u dosta dobrom fizičkom stanju. Imao je odmah jedan kvalitetan test-trening i to zaista deluje dosta dobro. To znači da ćemo sigurno moći da ga koristimo u četvrtak, koliko još ćemo videti. On je i sam izrazio želju da igra određeni deo utakmice i to je odlično", rekao je Milošević za TV Partizan.

Milošević je istakao i kakva očekivanja imaju od Japanca.

"Od njega očekujemo da donese još jedan ekstra kvalitet na sve ovo što radimo i eventualno da podignemo kvalitet cele ekipe, jer njegova brzina nam dozvoljava da igramo na vise načina. Ubeđen sam da će se to videti i na samom terenu'''', zaključio je Milošević.

Meč između Partizana i Malatije igra se u četvrtak od 21 sat na stadionu Partizan