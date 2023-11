Milošević: Jasno je da su ljudi ljuti

Jasno je da su ljudi ljuti. Trebamo da izvučemo najbolje iz ovog i spremimo se za baraž, poručio je Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnje posljednje utakmice kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Slovačke.

Susret se igra sutra sa početkom u 20.45 časova na stadionu „Bilino polje“ u Zenici, a „zmajevi“ ga dočekuju nako katastrofalno odigranih kvalifikacija uključujući i poraz od Luksemburga u četvrtak 1:4.

„Nikome porazi nisu prijatni, ali niko nije rekao da će put biti lagan. Kada sam došao mišljenje svih je bilo da je situacija teška s obzirom na sve viđeno u kvalifikacijama, a tim je tada bio kompletan. Mi smo na prekjučerašnjoj utakmici igrali bez pet-šest momaka, od kojih je većina iz startne postave. Nisam to navodio, niti ovo sada pričam kao neko opravdanje. To smo probali da iskoristimo da dođemo do nekih novih igrača. Jasno je da su ljudi ljuti. Trebamo da izvučemo najbolje iz ovog i spremimo se za baraž“, rekao je Milošević.

Istakao je da problema neće nedostajati ni sutra.

„Sutra imamo još problema, koje ne mogu navesti detalje, ali vidjećete. Imam 4-5 igrača sa kartonima i mogućnost da propuste prvi meč baraža. Ovo je činjenica, nije alibi. Apelovaću na voljnom momentu i da momci pokažu karakter, da odradimo što bolje možemo utakmicu“, kazao je Milošević.

