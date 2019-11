Milošević: Moje izmene napravile konfuziju

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je tužan, ali ne i razočaran poslije remija sa AZ Alkmarom u 5. kolu Lige Evrope.

"Crno-bijeli" su prokockali prednost od 2:0 i dva minuta prije kraja dozvolili su rivalu da preokrene i da postigne dva gola.

"Veoma teško je doživeti ovakve stvari. Moram da priznam da nisam razočaran onim što smo prikazali večeras s obzirom na to da je ova utakmica značila i kraj. Kada saberemo sve što smo ove godine uradili u Evropi, možemo biti zadovoljni s obzirom na to koju smo situaciju zatekli u martu", rekao je Milošević na konferenciji za medije poslije meča.

Trener "crno-bijelih" smatra da je njegov tim većinu meča odigrao na visokom nivou.

"Mislim da smo dobrih 80-85 minuta odradili fenomenalno, sve aspekte igre. Momci su ispoštovali sve i sveli smo jednu ozbiljnu ekipu na to da praktično ne stvori nijednu šansu u tom periodu. Sa druge strane, mi smo postigli dva gola i imali niz šansi da zatvorimo utakmicu, ali nismo uspeli."

Milošević je objasnio i šta je uticalo na to da Partizan ne sačuva prednost.

"Iz nekoliko razloga smo uspeli da uđemo u konfuziju poslednjih 10 minuta. Konfuzija na evropskoj sceni košta mnogo. Nekad se to desi dva-tri minuta i platite veliku cenu, danas smo u deset poslednjih minuta imali konfuziju. I platili smo to. To se dešava i moramo da učimo iz takvih stvari. Najveći razlog su izmene koje sam izvršio. Neću objašnjavati razloge, ali mislim da se ispostavilo da nisu bile prave i najveću odgovornost imam ja", zaključio je Milošević.