Milošević: Napašćemo Zvezdu, ali ne grlom u jagode

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević najavio je ofanzivnu igru protiv Crvene zvezde i napad na tri boda u predstojećem vječitom derbiju na svom stadionu u Humskoj.

"Očekivanja su najveća, želimo dobar rezultat ako želimo da ostanemo u trci za titulu. Biće jako teško doći do pobede, ali igramo kod kuće, gde smo igrali dobro ove sezone. Ako uspemo da ponovimo partije, možemo da se nadamo uspehu", rekao je Milošević na konferenciji za novinare na stadionu u Humskoj.

Kako je naglasio, za razliku od njegovog tima, ne očekuje ofanzivan pristup Zvezde.

"Ne očekujem ofanzivnu Zvezdu, iz toga proizilazi da ćemo mi morati da budemo ofanzivni. Više smo opredeljeni tako, igramo na gol više, ne možemo da menjamo mentalitet. Volimo da napadamo, ali biće potrebna i dobra odbrana, uz dozu rizika. Medutim, nećemo grlom u jagode i da budemo naivni", rekao je Milošević.

On je, međutim, na pitanje da li mu problem pravi to što ne zna postavu rivala zbog većeg broja stranaca odgovorio: "Pretpostavljam da ni Vlada (trener Zvezde Milojević) ne zna tim, isto tako i ja. To su sve čari derbija, isto tako i posla. Teško nam je da pričamo unapred, neke stvari moraju da se pretpostavljaju".

Milošvić smatra da će evropske utakmice vječitih ove nedjelje, protiv Bajerna i AZ Alkmara, uticati na fizičku spremu za derbi.

"Ne verujem da može da se izvuče 100 posto iz svakog igrača. Radili smo letos na tome, akcenat je bio baš kako bismo izdržali što duže ovaj ritam", naveo je Milošević i dodao da je posebno bitan i psihološki momenat.

Milošević kaže da se raduje sutrašnjem derbiju.

"To su utakmice za koje se živi. Fraza je, ali tako je... Pravi izazov", zaključio je.

Vječiti derbi, 161, u okviru 9. kola Superlige Srbije, igra se sutra na stadionu u Humskoj od 18 sati.