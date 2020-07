Milošević: Napredak je najteži rival Partizana

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč prvog kola Superlige protiv Napretka iz Kruševca, rekao je da njegov tim očekuje najteži rival.

"Svaki protivnik je težak i nezgodan u prvim kolima, a mi imao dva gostovanja (Kruševac i Novi Pazar prim.aut), koja su tradicionalno neugodna. Sutra nas očekuje najteži rival, bar otkad sam ja trener Partizana. Sa Napretkom smo imali više problema nego sa ostalim ekipama u Superligi i to poziva na oprez", rekao je Milošević na konferenciji u Humskoj.

Milošević je istakao da prethode utakmice protiv Napretka pozivaju na maksimalnu koncentraciju i pred sutrašnji meč.

"Trudio sam se prethodnih nedelja da ekipu pripemim za tu prvu utakmicu u Kruševcu, jer samo ako u ovu utakmicu uđemo sa motivom i željom kao da je to Crvena zvezda ili neka evropska utakmica, možemo da se nadamo dobrom rezultatu. To će ove godine generalno važiti za sve utakmice u Superligi, a pogotovo za ovu prvu", rekao je Milošević.

Šef stručnog štaba rekao je i da se "po logici stvari nameće da Aleksandar Popović bude prvi golman", kao i da će navijači uskoro moći na terenu da vide Makija Banjaka, koji neće biti spreman za sutrašnju utakmicu.

Milošević nije htio da komentariše povratke Gelora Kange i Aleksandra Kataija u Crvenu zvezdu, jer kako kaže, nije njegov posao ono što radi Zvezda.

"Obojica su dobri i kvalitetni igrači, gledao sam ih ranije. Ta vraćanja mogu da budu i pozitivna i negativna, videćemo kako će to da izgleda u Zvezdi. Što nas tiče, mi ne planiramo da dovodimo bivše igrače. Može da se desi da iskrsne nešto dobro, a da ne košta mnogo, onda ćemo u tom slučaju da probamo da reagujemo. U ovom momentu smo popunjeni na svim pozicijma i nema potrebe da nešto preterano jurimo".

Milošević je rekao da će dolasci novih igrača biti uslovljeni odlascima, kao i da neće biti osipanja tima.

"Što se tiče Umara Sadika i Filip Stevanovića, mogu da kažem da sigurno nećemo obojicu prodati. Videćemo za koga ćemo se odlučiti. Bilo bi idealno da prodamo Stevanovića, a on da ostane na pozajmici godinu dana. To je nešto što ćemo probati da uradimo, odnosno naši direktori. Ono što je bitno je da neće biti osipanja tima. Ako jedan ode, lako ćemo ga nadomestiti. A može samo jedan da ode, to je neki plan koji smo napravili. Posle dugo vremena Partizan ima ekipu na okupu, to je naš najveći plus", zaključio je Milošević.

Meč između fudbalera Napretka i Partizana igra se sutra od 17.30 u Kruševcu.