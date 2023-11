Milošević: Nemamo nivo trke za ovaj nivo takmičenja

Fudbalska reprezentacija doživjela je večeras još jedan debakl u najlošije odigranim kvalifikacijama.

U pretposljednjem devetom kolu kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine izabranici selektora Save Miloševića su u gostima i po drugi put su u samo pet mjeseci poraženi su od Luksemburga. Nakon 2:0 u prvom meču igranom početkom godine u Zenici na stadionu „Bilino polje“, što je bila najava potopa u nastavku kvalifikacija, „zmajevi“ su i večeras se još jednom obrukali protiv Luksemburga i ovoga puta doživjeli debakl rezultatom 1:4.

„Jednostavno nemamo nivo trke za ovaj nivo takmičenja. To je u jednoj rečenici. To je najveći problem. Bez toga je jako teško pričati o bilo čemu drugom. Prosto nemamo nivo trke. To je prva stvar. Zatim tu je loša koncentracija. To je realnost. Ne vidim da je moglo bolje. Trka je neophodna u modernom fudbalu”, rekao je Savo Milošević, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine

Bh. tim je u ovom meču bio bez nekoliko standardnih reprezentativaca uključujući Edina Džeku, Miralema Pjanića i Seada Salihovića. Priliku je dobilo nekoliko debitanata i pomlađeni sastav.

„Mogu pohvaliti odnos Tabakovića i Hajradinovića. Vidjela se želja kod novih igrača. To je jedna od rijetkih pozitivnih stvari. Mislim da Hajradinović se sigurno nametnuo za nešto više u utakmicama koje dolaze”, istakao je Milošević.

Bh. tim je još ranije izgubio sve šanse za direktan plasman na Euro kroz kvalifikacije. Nada ostaje kroz baraž koji će se igrati u martu, a prije toga već u nedjelju na „Bilinom polju“ čeka ih zadnji meč kvalifikacija protiv Slovačke.

“Probaćemo pobijediti. Sigurno da ćemo promijeniti dosta igrača. Znamo da je igranje u tri dana komplikovano. Očekuje nas teška utakmica. Igraće momci koji su odmorniji i koji nisu igrali protiv Luksemburga”, najavio je Milošević.

