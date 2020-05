Milošević o "šamaranju": Budalaštine i izmišljotine

Trener Partizana Savo Milošević oštro je demantovao pisanja tabloida da ga je jedan od vođa navijača šamarao.

Nekoliko dana uoči nastavka sezone, pojedini mediji su prenijeli vijest da je prije mjesec dana jedan "poznatiji navijač Partizana" udario šamar Miloševiću u klupskom restoranu.

Vijest se pojavila dan nakon tabloidnih spekulacija da će Milošević u julu napustiti Humsku i preuzeti engleskog velikana Aston Vilu, za koju je igrao devedesetih godina.

"Ta priča traje već mesec i po dana i trudio sam se da izbegnem da pričam o budalaštinama i izmišljotinama i ne budu deo ozbiljne priče kojom se bavim svaki dan. Nemam ni vremena da se time bavim, a s druge strane sam i oguglao na razne izmišljotine o meni koje sam pročitao u međuvremenu. Ali sam doveden u situaciju da ne mogu, a da ne reagujem. Pošto su ti ljudi insistirali do kraja da izazovu moju reakciju sad će je i dobiti", rekao je Milošević.

"Lično nisam pogođen, svako ko je hteo da proveri u kom sam stanju je mogao da vidi u izveštajima sa treninga i utakmica. Mogao je da to proveri pre mesec i po dana. Jasno je da je priča smišljena nekoliko dana uoči nastavka prvenstva da se ja destabilizujem i verovatno klub i igrači. Mislim da je to instruirano. Neke "medije" ne mogu da svrstam u novinare jer bi bio greh prema pravim novinarima. Upoznao sam mngo novinara i dobrih i loših i manje dobrih, ali ove ne mogu da svrstam uopšte u novinare. To je običan ljudski šljam koji je zarad ličnih interesa spreman da gazi po ljudima. Ja ponavljam da mene neće poremetiti niti će, ali sam bio u situaciji da objašnjavam deci. To mi govori da su ti ljudi spremni na sve. Pretpostavljam da imaju neke nadređene koji im to naređuju. Moja poruka im je da se bave sobom, ja nemam strah nikakav. Svako će da žanje ono što je sejao u životu. Doći će vreme pre ili kasnije. Meni je ovo poruka da oni nadređeni koji su ovo organizovali žele da mi pošalju svoju moć, a ja vidim njihovu slabost i strah od Partizana", dodao je Milošević.

Partizan u subotu dočekuje Mladost iz Lučana (17.30) u prvom meču nakon dvoipomesečne pauze zbog pandemije virusa korona, a potom u srijedu gostuje ekipi Radnika u Surdulici u četvrtfinalu Kupa Srbije.

