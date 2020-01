Milošević objasnio zašto je povukao ekipu sa terena

Trener fudbalera Partizana povukao je ekipu sa terena na prijateljskom meču protiv Vitorula.

"Ovo je bio amaterski nivo suđenja, mi smo posle 15 minuta shvatili da ne možemo da igramo prijateljsku jer protivnik igra tako kako igra i to smo prihvatili... Igraćemo takmičarsku, ne profesionalnu. Kada igrate profesionalnu utakmicu, svi akteri moraju da budu profesionalci. A ovo ovde nije ni amaterski nivo suđenja. Mi ne možemo da igarmo utakmicu na kojoj imamo arbitre koji nisu dorasli takvom takmičenju. I onda ćemo ne zbog rezultata nego zbog nečeg drugog doći u situaciju da povredimo igrače, što je potpuno nepotrebno", objasnio je Savo Milošević.

Na pitanje da li je Savo bio revoltiran reakcijom suparničkog trenera, brzo je sve negirao.

"Ne, ne, oni rade svoj posao. Svaka ekipa radi svoj posao. To je apsolutno njihovo pravo, a mi smo imali i žešćih utakmica u pripremnom periodu, ako pričamo o nekim startovima i to... Ovde se radi o jednoj drugoj stvari, ako hoćete da igrate profesionalnu utakmicu, svi moraju da budu profesionalci. A ove sudije ne ispunjavaju nijedan kriterijum, jer da smo mi odgovorili agresijom došlo bi do tuče ili do startova koji bi bili rizični po povrede."

Savo Milošević povukao ekipu sa terena