Milošević potvrdio da napušta Partizan: Nikad više ovde

Dosadašnji trener fudbalera Partizana Savo Milošević potvrdio je da odlazi iz Humske.

"Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovde”, rekao je Milošević za Sport Klub.

Milošević je na klupi Partizana proveo godinu i po dana i uspeo da osvoji Kup i izbori jedan plasman u grupnu fazu Lige Evrope.

Njega će u Partizanu zamijeniti Aleksandar Stanojević.