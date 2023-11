Milošević pred Luksemburg: Ozbiljno ulazimo u predstojeće utakmice

Ozbiljno ulazimo u predstojeće utakmice, poručio je večeras Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine pred zadnje dvije utakmice kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Bh. fudbaleri sutra na "Stade de Luksembourg" igraju predzadnju utakmicu kvalifikacija protiv reprezentacije Luksemburga.

Selektor Savo Milošević odgovorio je večeras da li će debitanti dobiti šansu za igru.

„Sigurno je da neki hoće biti u startnoj postavi, ali naravno, ne možemo zamijeniti sve igrače, to bi bila prevelika promjena. Međutim, imamo dvije utakmice i sigurno će to biti šansa da svaki od njih dobije neku minutažu. To je i dobra prilika za one koji su do sad manje igrali, da pokažu koliko znaju i u kojoj mjeri mogu zamijeniti ove koji fale“, rekao je Milošević.

On dodaje da je sutra biti bitno da se njegovi puleni pripreme za igru na rezultat jer to će biti najvažnije u baražu.

„To je takođe nešto što mora da se utrenira. Sigurno da nam je sutra bitna utakmica jer moramo da imamo jasnu sliku šta je to što treba da radimo u martu. Siguran sam da će momci shvatiti ove utakmice ozbiljno i da ćemo ostvariti naše ciljeve“, dodao je Milošević.

