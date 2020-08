Milošević pred RFS: Maksimalan oprez, Stojković na golu

Trener fudbalera Partizan Savo Milošević rekao je da njegov tim mora maksimalno oprezno i koncentrisano da pristupi meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv letonske ekipe RFS.

"Spremno dočekujemo ovaj meč. Jedna ekipa koja ima dovoljno kapaciteta da nam napravi problem, ako utakmicu ne shvatimo ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta. Igraju dobro u letonskoj ligi, imaju dosta stranaca. Imaju iskustva i kvaliteta. Maksimalni oprez, ako želimo povoljan rezultat", rekao je Milošević na video konferenciji u Humskoj.

Milošević je istakao da je ekipa RFS najopasnija iz prekida, ali da je ključno da njegov tim meč uvede u svoj ritam.

"Ključ je da mi odigramo one stvari koji moramo, uz poštovanje protivniku. Da uvedemo utakmicu u ritam koji nama odgovara. Dobro je što igramo na našem terenu, naša ekipa se ovde oseća komotno i treba da iskoristim tu prednost maksimalno", rekao je Milošević i dodao da je prednost za letonski klub to što će se igrati samo jedna utakmica.

"Najviše strahujem upravo od te cinjenice. To stvara posebni psihološki pritisak, jer nema popravnog i to je prednost za slabije rivale. Možda to nama bude prednost u nekoj drugoj fazi. U ovim utakmicama to nije dobro po nas i najbitnije je kako će igrači izdržati psihološki pritisak jer će sve stati u tih 90 minuta", rekao je Miloševic.

Šef stručnog štaba crno-bijelih nije želio da priča o sastavu za sutrašnji tim, ali je otkrio da će na golu biti kapiten Vladimir Stojković.

Igrač Partizana Slobodan Urošević rekao je da im letonski tim nije nepoznanica, a riječi hvale imao je za njihovog napadača Darka Lemajića, sa kojim je bio saigrač u Napretku.

"Upoznati smo njihovim kvalitetima. Na nama je da elimišemo njihove vrline, a da iskoristimo mane. Uvek kad ne uđemo od prvog minuta koncentrisani i motivisani, imamo problem. Sada mislim da definitivno idemo pravim putem i da se to neće ponoviti", rekao je Urošević.

Meč između fudbaera Partizana i RFS igra se sutra od 21 sat u Humskoj.