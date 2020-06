Milošević razočaran odlukom UEFA

Trener Partizana Savo Milošević prokomentarisao je odluku UEFA da se u kvalifikacijama za Ligu Evrope igra samo po jedan meč.

On je na konferenciji za medije uoči duela protiv Vojvodine, najprije odgovorio na to pitanje, rekavši da je to katastrofalno rješenje za Partizan.

“Ne znam, od kada sam došao u klub, sve gore od goreg se dešavaju stvari po Partizan. S obzirom da smo uspjeli da zadržimo ekipu na okupu, i da će to da nam bude na neki način prednost, sada imamo ovu odluku koja nam ne ide u prilog. Žrijeb će odlučivati domaćina, a i to je poznato kakve smo sreće u žrijebu”, rekao je Milošević i dodao:

“Nikako ne odgovara, ne valja ništa. Katastrofalno, ali šta da kažem. Zbog cijele situacije oko pandemije, vjerovatno su ljudi u UEFA tako procijenili. Ali ako nas pitate koliko nam odgovara, nikako. Katastrofalno!”, poručio je strateg crno-bijelih.

Revolucionarni su i datumi, pa bi u slučaju da Partizan krene od drugog kola kvalifikacija (ako osvoji Kup), startovao tek od 17. septembra.

(B92)