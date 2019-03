Milošević uoči debija: Nemam tremu

Novi trener Partizana Savo Milošević, pred trenerski debi sutra u Kruševcu protiv Napretka u 28. kolu Superlige, rekao je da lično nema tremu, ali i priznao da ekipa ima psihološki problem i vjeruje da će prebroditi tu situaciju.

"Jako bitne stvari su fizička sprema, što ne mislim da je problem, voljni momenat, za koji mislim da je odličan, zahteve koje im postavljamo slušaju. Potrudili smo se da im damo taktičke mehanizme da to iskoriste. Dalje od ovoga ne mogu reći", rekao je Milošević na konferenciji za medije u Sportskom centru Teleoptik.

Prema njegovim riječima, najveći problem je psihološko stanje ekipe, uslovljeno situacijom van terena i oko njega.

"To sam mogao da očekujem. U svim drugim stvarima je stanje bolje nego što sam očekivao. Zadovoljan sam i disciplinom i voljnim momentom. Mislim da su zadržali dobar momenat i disciplinu i to me raduje", rekao je Milošević.

Kako je kazao, ni sam ne zna kakav Partizan može da očekuje sutra.

"To je u velikoj meri nepoznanica i meni. Trening je jedna stvar, a utakmica sasvim druga. Ono što sigurno očekujem jeste reakcija ekipe, pre svega psihološka. Na tome sam radio poslednjih par dana, da se oni rasterete. Rezultatski nemamo tu vrstu pritiska, titula je verovatno izgubljena", objasnio je novi trener crno-belih.

Milošević je rekao da je zajedno sa stručnim štabom gledao da postavi zahteve koje igrači znaju da će ih ispuniti i da je potrebno vreme da pokažu koliko mogu.

"Nije smak sveta ni izgubiti, ali treba da uradimo šta treba u taktičkim elementima, da imamo koncentraciju koja je potrebna za utakmicu. Gledali smo da im postavimo zahteve za koje znamo da mogu da ih ispune. Ekipa sigurno može mnogo više nego što je očekivala, ali za to je potrebno dve-tri nedelje, mesec dana. Pre toga ne može, ali neke elementarne stvari mogu da se vide u ove tri utakmice", kazao je Milošević.

On je objasnio i kakav je zdravstveni bilten ekipe pred gostovanje u Kruševcu.

"Ono što je sigurno da sutra desni bek Miletić neće igrati, Marković isto, Stevanović verovatno. Imamo još par problema, ali mislim da će svi biti spremni i u kombinaciji za sutrašnji meč", rekao je Milošević.

Istakao je da dobro poznaje ekipu iz Kruševca.

"Dobro poznajem Napredak, igrali smo Kup. Gledao sam prošle godine malo više utakmica. U poslednje vreme ne stoje rezultatski dobro, ali mislim da sve to pada u vodu. Uvek probam da se stavim u kožu sa onim sa kojim treba da se borim. Imaće izuzetno jak motiv protiv Partizana", ističe trener crno-belih.

Naglašava da sada ne osjeća tremu pred sutrašnji meč.

"Za sada ne osećam tremu, ne verujem da ću je ni sutra imati. Izuzetno cenim Kosanovića i nije prijatno da se u prvoj utakmici merite sa tako iskusnim vukom, ali verujem da neću imati tremu. To je deo javnog nastupa, nisam do sada imao problem. Za ovo se spremam godinama i ne verujem da ću imati bilo kakvu tremu", rekao je on i dodao i da se neće obazirati na komentare po portalima.

"Šta pišu mediji i šta kažu ljudi koji su vezani za fudbal, da. Ako me pitate za komentare po portalima, to nikada neću komentarisati od ljudi koji nikada nisu šutnuli loptu", zaključio je Milošević.

Meč između Napretka i Partizana igra se sutra od 17 sati u Kruševcu.