Minimalac Radničkog: Mornar pao u Kragujevcu (VIDEO)

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobijedili su barski Mornar rezultatom 1:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, prvoj utakmici kluba u evropskim takmičenjima.

Kragujevčani su bili mnogo bolji rival u prvih 45 minuta igre, ali nisu uspjeli da iskoriste nekoliko dobrih prilika.

Radnički je bolju igru konačno krunisao u 71. minutu. Kilijan Bejvis je centrirao, a Milan Aleksić udarcem glavom poslao loptu u mrežu Barana.

Pfff what a goal by Aleksić! One of the best headers I've seen all year! Not everything goes right, but he's already the main man at Radnički. The creativity, the ability to play through contact & solid movement between the lines are there. Only 18.pic.twitter.com/yxoHiDyNGQ