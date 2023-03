Minut ćutanja za Sinišu Mihajlovića uoči utakmice Srbije i Litvanije

Uoči početka večerašnjeg meča između Srbije i Litvanije u prvom kolu grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine održan je minut ćutanja u čast bivšeg fudbalera i selektora Srbije Siniše Mihajlovića, koji je preminuo u decembru prošle godine.

Prije minuta ćutanja cijeli stadion je aplaudirao legendarnom srpskom fudbaleru i treneru. Aplaudirali su i reprezentativci Srbije i Litvanije. Utakmici prisustvuje oko 20.000 navijača.

Mihajlović je preminuo 16. decembra 2022. u 54. godini poslije duge borbe sa leukemijom.

On je sahranjen tri dana kasnije u Rimu. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 63 utakmice i postigao 10 golova. On je bio selektor Srbije od 2012. do 2013. godine.

Fudbaleri Srbije i Litvanije igraju na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu meč grupe G kvalifikacija za EP, koje će biti odigrano 2024. godine u Njemačkoj.