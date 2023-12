Miodrag Radulović novi selektor fudbalske reprezentacije Libana

Crnogorski stručnjak Miodrag Radulović imenovan je danas za novog selektora Libana, saopštio je Fudbalski savez Libana.

Radulović je već vodio selekciju Libana od 2015. do 2019. godine. On će voditi selekciju Libana na prvenstvu Azije, koje je na programu od 12. januara do 10. februara naredne godine u Kataru.

Crnogorski stručnjak je na mjestu selektora Libana naslijedio Hrvata Nikolu Jurčevića.

Radulović je bio selektor Crne Gore od 2020. do novembra ove godine.

