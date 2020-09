Miralem Pjanić obavio prvi trening u Barseloni

Bh. reprezentativac Miralem Pjanić danas je odradio prvi trening kao fudbaler Barselone, objavio je ovaj klub na zvaničnoj Twitter stranici.

Pjanić je dobio zeleno svjetlo za trening nakon što se oporavio od korona virusa.

"Prvi dan na poslu za Miralema Pjanića", objavili su na zvaničnoj stranici Barselone.

Pjanić je stigao u četvrtak u Barselonu, a prvi trening s novim saigračima trebao bi obaviti u ponedjeljak.

Podsjetimo, Pjanić je početak Barseloninih priprema propustio nakon što je 23. avgusta saznao da se zaražen korona virusom, zbog čega je propustio i prve dvije utakmice Zmajeva u okviru Lige nacija protiv Italije i Poljske.

Novu sezonu Katalonci počinju 27. septembra utakmicom na domaćem terenu protiv Viljareala, a vrijeme će pokazati hoće li bh. reprezentativac već tada upisati debi za Barselonu.

Ciutat Esportiva Joan Gamper First day at the office for @miralem_pjanic pic.twitter.com/p3Mym7meK4