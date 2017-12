Miroslav - Ćiro Blažević: 'Zmajevi' oličenje anarhije

Reprezentaciju BiH posljednjih godina zahvatio je fenomen anarhije i zbog toga pod hitno treba stručnjaka koji će uvesti red, rekao je juče za "Nezavisne" legendarni stručnjak Miroslav - Ćiro Blažević.

Nekadašnji selektor "zmajeva", koji je davne 1998. predvodio Hrvatsku do bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, pomno prati dešavanja u vezi s izborom nasljednika selektora "zmajeva" Mehmeda Baždarevića. Preostala dva kandidata, Roberta Prosinečkog i Amara Osima, poznaje i za obojicu smatra da su, kako kaže, u stanju uvesti neophodni red u svlačionicu bh. tima. Niti jednom od kandidata nije želio dati prednost, ali im je poručio da ih čeka i te kako zahtjevan posao.

"Mladog Osima znam prije svega po njegovim odličnim trenerskim rezultatima. Sa druge strane, Prosinečkog poznajem kao svoje dijete. Znam ga toliko dobro da mogu garantirati da će u slučaju da bude novi izbornik opravdati očekivanja u potpunosti. On je zasigurno najbolji trener iz ove skupine mladog naraštaja", rekao je "trener svih trenera".

NN: Koliko Prosinečki može biti autoritativan?

BLAŽEVIĆ: Autoritet je bitan segment u ovom poslu. Bez toga teško da se može nešto napraviti. Autoritet se postiže na više načina. Za Prosinečkog ne vjerujem da je trener tiranin, ali je veliki šmeker i psiholog, za razliku od mene. Ja sam bomba i brzo planem.

NN: Činjenica je da je trenerski zanat pekao i od Vas?

BLAŽEVIĆ: Nema dvojbe da sam obilježio njegovu trenersku karijeru. Lider se rađa, a Prosinečki to definitivno jeste. Ne mislim da bi se njemu mogla dogoditi anarhija, koja je pogubno za svaku ekipu.

NN: Ima li anarhije u bh. timu?

BLAŽEVIĆ: Ima li? Pa i ptice na grani vide da je reprezentaciju BiH posljednjih godina zahvatio fenomen anarhije. To je jedini razlog zbog kojeg "zmajevi" nisu otišli na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Da nije bilo anarhije i da je bilo autoriteta, sve bi bilo drugačije. Zato treba izabrati selektora koji može uvesti red, posložiti stvari gdje im je mjesto. Amar Osim i Robert Prosinečki to mogu i kojeg god da izaberu neće pogriješiti, ali isto tako i njih dvojica moraju biti i te kako svjesni da nije lako voditi bh. tim. Neću biti toliko surov pa reći da je to kao hodanje po minskom polju, ali...

NN: Zašto mislite da nije lako?

BLAŽEVIĆ: Treba znati sve ujediniti. Treba znati dobiti na svojoj strani one najvažnije, to su navijači. U zemlji sa tri naroda nije jednostavno napraviti zajedničku priču koja nailazi na odobravanje većine. Ima tu dosta prepreka i zamki.

NN: Kako ocjenjujete Amara Osima?

BLAŽEVIĆ: Dečka ne poznajem osobno. Međutim, znam da je namćor, da je beskompromisan, to mi se dopada i to mu svakako u ovom poslu ide u prilog. Ima tu valjda i neke genetike naslijeđene od velikog oca Ivice Osima.