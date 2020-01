Miroslav Klose za "Nezavisne": Stolar od kojeg su golmanima klecala koljena

Bez sumnje je bio jedan od najboljih napadača u svijetu fudbala. Najbolji je strijelac u istoriji svjetskih prvenstava, a potezima na terenu i van njega oduševljavao je svijet. U ekskluzivnom intervjuu za "Nezavisne" Miroslav Klose pričao je o trenerskoj karijeri, danima kada je bio aktivan fudbaler, pecanju u BiH...

Kada se spomene njegovo ime, mnogi ljubitelji fudbala širom svijeta imaju samo riječi hvale. Oduševljavao je navijače klubova za koje je igrao (Kajzerslautern, Verder, Bajern, Lacio), ali i one koji su navijali za rivale, jer niko nikada nije imao ništa ružno da kaže za njega. Bio je i dalje je primjer kako se treba ponašati na fudbalskom terenu i van njega. Mnogi golovi koje je postigao za klubove i reprezentaciju Njemačke imali su posebnu težinu, a trofeji koje je osvojio govore dovoljno sami za sebe.

Sa zelenog tepiha se povukao 2016, a prošle godine je ponovo zaplovio u fudbalske vode, ovaj put kao trener. Vratio se u klub u kojem je ostavio dubok trag kao fudbaler - Bajern Mihen i preuzeo U-17 ekipu. Prošle godine tim je osvojio titulu, a i ove sezone su u samom vrhu i sigurno je da tek možemo da očekujemo ono najbolje kada je njegova trenerska karijera u pitanju.

Klose je istakao da je nakon sjajne igračke karijere bilo sasvim logično da se posveti trenerskom poslu te da nikada nije imao neke druge planove.

"Ne, nisam imao druge planove i ovo je bio logičan korak za mene. Trenirali su me mnogi sjajni treneri i uvijek su me zanimale različite taktike i metode rada i uvijek sam sanjao da jednog dana i sam postanem trener. To se sada ispunilo", rekao je Klose na početku razgovora.

NN: U julu prošle godine preuzeli ste U-17 tim Bajerna. Sigurno je da igrači mogu da nauče mnogo toga od Vas, jer ste bili napadač svjetske klase. Šta možete da prenesete na igrače?

KLOSE: Mislim da je najvažnija stvar da igrači ne izgube ljubav prema ovoj igri. To je ono što želim da prenesem na mlade igrače. Ujedno treba da nauče da uspjeh ne dolazi sam od sebe. Igrači uvijek treba naporno da rade i trud će se uvijek isplatiti.

NN: Počeli ste u U-17 ekipi i kruna bi sigurno bila postati trener seniorske ekipe Bajerna?

KLOSE: Kao i kada sam bio profesionalni fudbaler, i sada ću ići korak po korak i prihvatiću izazove kako budu dolazili. Gdje ću na kraju da završim, ne znam, ali naravno da mi je cilj da jednog dana budem trener neke ekipe koja se takmiči u Bundesligi.

NN: Kao što ste rekli, išli ste korak po korak kao igrač. Trebalo Vam je mnogo vremena da zaigrate na velikoj sceni. Sjećate li se svojih prvih fudbalskih koraka?

KLOSE: Kada poredimo sa današnjim mladim igračima, karijeru samo počeo veoma kasno. Ali, mojim roditeljima i meni je bilo veoma važno da naučim da radim neki posao prije nego što uđem u fudbalski svijet. Sigurnost koju sam imao jer sam znao da radim neki posao mnogo mi je pomogla u životu.

NN: Taj posao je stolar. Na početku ste u isto vrijeme radili taj posao i igrali fudbal. Da li ste ikada razmišljali da u potpunosti ostavite fudbal i posvetite se samo tom poslu?

KLOSE: Ne, od samog početka moj cilj ili, bolje rečeno, moja vizija i san bili su da postanem profesionalni fudbaler. Kao što sam rekao, posao mi je samo pomogao na tom putu.

NN: Uz Vaše ime vežu se mnogi fer-plej potezi. Među njima je i trenutak kada ste priznali sudiji da ste postigli gol rukom u meču s Napolijem (2012). Šta Vam je tada prolazilo kroz glavu?

KLOSE: Iskreno, ništa mi nije prošlo kroz glavu. Roditelji su me odgojili da budem iskren i pošten i bilo je sasvim normalno da kažem sudiji da nisam postigao pogodak na regularan način.

NN: Najbolji ste strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Sigurno ste svjesni da ste idol mnogim mladim igračima širom svijeta?

KLOSE: Da, svjestan sam kakvu popularnost i status imam. Ponosan sam na sve što sam ostvario, ali za mene je uvijek timski uspjeh bio isred svega. Upravo zbog toga je titula prvaka svijeta 2014. sa Njemačkom ujedno i moj najveći lični uspjeh.

NN: Pecanje je Vaš hobi. Prije nekoliko godina bili ste na pecanju u BiH. Kako se pojavila ideja da dođete u BiH i da li su Vam se svidjeli zemlja, hrana, ljudi... Da li biste došli ponovo?

KLOSE: Nekoliko mojih prijatelja i ja imamo tradiciju da najmanje jednom godišnje idemo na pecenja zajedno u neke druge zemlje. Mnogo mi se svidjela BiH i definitivno je bio pun pogodak doći tu i ne samo na pecanje. Sve mi se mnogo dopalo.

NN: Za kraj, kakav je Miroslav Klose privatno? Šta je idealan odmor za Vas?

KLOSE: Za sebe mogu da kažem da sam porodični čovjek. Kada su moja djeca i supruga zdravi i srećni, onda sam i ja. Najviše mi znači da provedem svaki sekund slobodnog vremena s njima. Oni su moj punjač, moja snaga i sa Silvijom i momcima mi je odlično gdje god da se nalazimo.

Amajlija "pancera"

Miroslav Klose bio je srećna amajlija za njemačku reprezentaciju, koja nikada nije izgubila utakmicu u kojoj je on postigao gol. Odigrao je 137 utakmica u dresu "elfa" i postigao 71 gol. Osim što je rekorder po broju golova, on je jedan od tri igrača kojima je pošlo za rukom da na dva svjetska šampionata zaredom postigne po pet golova. Jedini je fudbaler koji je zaredom igrao u četiri polufinala Mundijala. Potiče iz sportske porodice, otac Jozef bio je fudbaler, a majka Barbara rukometašica.

Brojke

16 golova postigao je Klose na četiri Mundijala (2002, 2006, 2010, 2014), jedan više od Ronalda i sve je postigao sa udaljenosti ne veće od 11 metara.

136 puta nosio je kapitensku traku Njemačke, a ispred njega je jedino Lotar Mateus (150). Inače, Miroslav je Poljak, ali za sebe kaže da je Evropljanin.