Mislite da je Ronaldova statua loša? Pogledajte Salahovu!

Bronzana statua egipatskog fudbalera Mohameda Salaha Galija našla se na meti kritika zbog nedostatka sličnosti sa zvijezdom Liverpula.

Kritikovana statua je otkrivena na međunarodnom skupu mladih u Egiptu,

Statuom je Salah ovjekovječen u pozi po kojoj je karakterističan da slavi postizanje golova – raširenih ruku, ali nesrazmjerno velike glave u odnosu na ostatak tijela.

Statua je djelo umjetnika Maija Abdulaha.

Igrač Liverpula još nije javno komentarisao satauu. Prošle godine, otkrivena je bista Kristijana Ronalda, koja je takodje kritikovana zbog nedostatka sličnosti sa portugalskim fudbalerom.

Fudbaleri Liverpula će u utorak igrati protiv Crvene zvijezde na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu u okviru Lige šampiona i stigli su u Beograd.

Kada ste vidjeli ovo "remek-djelo", uporedite ga sa statuom posvećenom portugalskoj zvezdi Kristijanu Ronaldu.

A statue has been made of Mo Salah with his iconic celebration...



Who did it better? pic.twitter.com/c6l1jKd4Fa