Mitrović: Mi smo Srbi, ništa nije nemoguće

Aleksandar Mitrović, napadač reprezentacije Srbije, rekao je na konferenciji za štampu da je ubijeđen da će "Orlovi" pobijediti Brazil u odlučujućem meču za prolaz u osminu finala.

"Da ne verujem spakovao bih stvari i otišao. Moji saigrači isto tako misle, što ih ne bi izbacili? To je fudbal, svako svakog može da pobedi. Videli ste da su Hrvati pobedili Argentinu, nijedan favorit nije imao laku utakmicu. I Kostarika i Švajcarska su pokazali da može da se igra protiv njih. I ja ne da verujem, nego sam ubeđen da ćemo izbaciti Brazil", rekao je Mitrović, a potom i dodao:

"Mi smo Srbi, ništa nije nemoguće".

Srbija i Brazil igraju u srijedu od 20 časova na stadionu "Otkritje arena" u Moskvi. Ovom meču prethodio je susret "orlova" sa Švajcarskom, koji su "Sajdžije" dobile sa 2.1.

"Uvek može bolje, možemo da napredujemo. Bilo je glupih grešaka, ali igrali smo dobru utakmicu. Primili smo golove koje nismo trebali, ali sve u svemu 70-75 minuta smo igrali dobar meč. Sigurno smo mogli bolje i pametnije da odigramo, ali nismo... Uradili smo analizu i pokušaćemo da ispravimo greške", istakao je napadač Srbije.

Novinare je zanimalo da Mitrović još jednom prokomentariše situaciju iz meča sa Švajcarskom kada su ga dvojica igrača te reprezentacije oborila na zemlju.

"Oborili su me, jednostavno nisam mogao da dođem do lopte. Pokušavao sam da dođem do nje, pošto sam jedini izgleda gledao u nju. Jednostavno jedan me je vukao od pozadi, jedan je... Stvarno ne znam kako je dosuđen faul u napadu, nijedan od defanzivaca nije gledao u loptu. Kada je sudija svirao faul mislio sam da je penal, ali sam onda video da je drugačije dosudio. Ali mi smo Srbi navikli da idemo težim putem, protiv nas sve može, uvek je sve protiv nas. Ali i dalje smo tu, ne mogu oni da nas obore toliko puta, koliko mi možemo da ustanemo", rekao je Mitrović.

