Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović najavio je odlazak iz Njukasla, ali neće se vratiti u Humsku 1.

Najbolji strijelac "Orlova" u kvalifikacijama za Mundijal nema više strpljenja sa menadžerom Rafaelom Benitesom poslije dvije i po sezone borbe za veću minutažu među "svrakama".

"Uporno sam čekao šansu proteklih meseci i nisam je dočekao. Žao mi je posle svega, zavoleo sam Njukasl, ali... Došlo je vreme da više gledam sebe, da potražim najbolje rešenje za moju karijeru. Fizički sam u besprekornoj formi, jedva čekam da zaigram. Najbitnije je da pronađem klub i napokon dobijem šansu na terenu", rekao je Mitrović za "Sportski žurnal".

Kada su počele spekulacije o njegovom odlasku sa Sent Džejms Parka, sprski mediji su to vidjeli kao znak povratka u Partizan.

"To je nerealna priča. Bila bi to skupa investicija za Partizan. Od mog obeštećenja, crno-beli bi mogli da pokriju pojačanja na više pozicija. Zvao me je Ivica Iliev, raspitivao se da li postoji šansa da se vratim u Humsku. Ilieva mnogo cenim, malo je takvih ljudi u srpskom fudbalu", dodao je Mitrović.

Njukasl je doveo Mitrovića iz Anderlehta na ljeto 2015. za skoro 20 miliona evra. Srbin je na 72 utakmice za "svrake" postigao 17 golova uz deset asistencija.