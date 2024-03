Mitrović i Sergej u polufinalu Azijske lige šampiona

Al Hilal je i u revanšu četvrtfinala Azijske lige šampiona pobijedio Al Itihad 2:0 (kao i u prvom meču), plasirao se među četiri najbolja, ali je ubilježio i 28. uzastopnu pobjedu i time postali broj jedan u svijetu.

Nadmašili su rekord TNS iz Velsa sa 27 pobjeda. Posljednji remi ostvarili su 21. septembra prošle godine protiv Damaka (1:1), a od tada nanizali 28 takmičarskih trijumfa ili 30 ako se dodaju i dva prijateljska protiv Inter Majamija i Al Nasra.

The longest winning streak in football history is now in #AlHilal’s name … Asia’s Leader records continue pic.twitter.com/WSic05SM4W