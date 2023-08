Mitrović kroz smijeh ispričao kako je upoznao Mihajlovića

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović ispričao je kako je upoznao legendu srpskog i svjetskog fudbala Sinišu Mihajlovića. Kazao je da taj trenutak neće zaboraviti nikada.

Sa osmijehom je prepričao šta se tada desilo i kako ga je Mihajlović pozvao na sastanak.

"Sećam se kao juče da je bilo. Mene je Miha zvao još pre prve utakmice u Zagrebu da dođem da se vidimo. Nisam znao što me zove. Nikad to neću da zaboravim, kao da sam pao s neba, vidim Kolarova, Ivanovića… Ulazim u hodnik, a ceo hodnik miriše na parfem, Miha stoji istuširan i kaže: ‘O, gde si mali Mitroviću’. Ono, ulazim ja, a selektor go. Neprijatno mi je, ne znam gde da gledam. ‘Gde si mali Mitroviću, sviđa mi se kako igraš, možeš uskoro da očekuješ poziv", kazao je Mitrović, prenosi Nova.rs.

S osmijehom priča koliko je bio srećan.

"Ja presrećan. Nisam očekivao da ću da igram, a on me uvede. Pita me i da li šutiram penale. ‘Kod mene napadači šutiraju penale.’ On je toliko bio pozitivan, nije imao strah, pun samopouzdanja. Počinje utakmica, ja ono moje na krv i nož. Kod gola, udaram je glavom, ona zakači rame i ode u mrežu. Završila se utakmica, sedim kući i razmišljam da li je moguće da sam dao gol Hrvatskoj, da sam igrao sa Kolarovim, Banetom… Pa još potpisao za Anderleht. Sve se brzo izdešavalo. Neverovatno", rekao je Mitrović u podcastu "Alesto" novinara Aleksandra Stojanovića.