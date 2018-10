Mitrović najbolji igrač Lige nacija

Aleksandar Mitrović je najbolji igrač dosadašnjeg toka Lige nacija, odlučili su posjetioci zvaničnog Tviter naloga tog takmičenja.

Mitrović je dobio skoro polovinu glasova, znatno više od protivkandidata.

Ukupno 43% glasova dobio je napadač Fulama i reprezentacije Srbije, strijelac četiri od ukupno pet golova našeg nacionalnog tima u prethodna četiri kola.

Mitrović je završio sa 12% glasova više od drugoplasiranog napadača Bosne i Hercegovine Edina Džeka.

Belgijanac Romelu Lukaku dobio je 15% glasova, reprezentativac Španije Marko Asensio 11.

Best player so far?#NationsLeague pic.twitter.com/zJEc6IcfyX