Mitrović odgovorio da li se povlači iz reprezentacije

​Aleksandar Mitrović, najbolji strijelac u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije, govorio je za srpske novinare u Minhenu poslije eliminacije sa EP, a dvije teme su se istakle.

Prva je bila potencijalni penal koji nije dosuđen poslije faula nad njim, u situaciji koja je podsjetila na onu protiv Švajcaraca 2018. godine na Svjetskom prvenstvu.

"Ne znam, to je pitanje za sudiju. Imali smo sastanak sa sudijama pre Evropskog prvenstva gde nam je objašnjeno da će svako povlačenje, ne kontakt, ali povlačenje će biti vidno sankcionisano penalom i ne znam, ja sam osetio to, posle sam video da me je vidno povukao. To je pitanje za sudije što nisu bar gledali, išli u VAR. Slična situacija kao u Rusiji", rekao je Mitrović.

Upitan je i da li će nastaviti da nastupa za srpski nacionalni tim.

"Bože zdravlja, videćemo, mislim da je rano za te priče, treba malo pustiti vreme, ohladiti glavu, ne treba vruće glave donositi odluku. Pričaću sa porodicom, selektorom, saigračima, videćemo. Za sada sam tu. Bože zdravlja, biću i tad. Videćemo", nije dao direktan odgovor Mitrović.

On ne smatra da je problem što igra u Saudijskoj Arabiji:

"Ma koja liga slabija, svi koji su igrali fudbal su videli da se on igra svuda, videlo se po reprezentacijama kakve su Slovenija, Gruzija, gde se ne igra po najboljim ligama, da su pokazali kako se igra fudbal. Ja igram u ekipi koja igra jako napadački fudbal, ko je gledao arapski fudbal, to nije na nivou Premijer lige, ali je na dobrom nivou. Ja se i mentalno i fizički osećam jako dobro. Ja sam neko ko vodi računa o sebi, o svom telu, ko je profesionalac, ko uvek želi da daje golove, ali to su argumenti sada za stručne ljude."

Kao i Miloš Veljković, iznenadio ga je selektor Stojković sa startnih 11 koje je izveo na meč sa Dancima.

"Pa dobro, ja sam kao što sam rekao, kada si igrač gledaš iz jednog ugla, a kao selektor iz drugog. Mislim da je mister taj koji donosi odluke sa stručnim štabom. On ima svoje zašto. Kao što sam rekao, da smo očekivali nismo, ali to su taktičke odluke koje je on video kada smo pripremali utakmicu", zaključio je Mitrović, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.