​Srpski golgeter Aleksandar Mitrović proglašen je za najboljeg fudbalera ove sezone u Engleskoj u rangovima ispod Premijer lige.

Napadač Fulama je pobijedio u anketi poznatog magazina "Four Four Two" u glasanju svih navijača iz druge, treće i četvrte lige na Ostrvu.

Reprezentativac Srbije iza sebe je ostavio Kelvina Filipsa (Lids), Saida Benrahmu (Brentford), ali i poznata svetska imena kao što su Vejn Runi (Derbi Kaunti), Džo Alen (Stouk), Andre Aju (Svonsi).