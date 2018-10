Mitrović u konkurenciji za najboljeg igrača u Ligi nacija

Prvi centarfor reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović nalazi se među četvorcom fudbalera za najboljeg igrača u dosadašnjem toku Lige nacija.

Pokrenuta je anketa za najboljeg, a golgeter Fulama je u konkurenciji sa Edinom Džekom iz BiH, Romeluom Lukakuom iz Belgije i Špancem Markom Asensiom.

Mitrović je dao četiri gola za "orlove", po dva Rumuniji i Crnoj Gori, i zajedno sa Lukakuom drži prvo mjesto na listi strelaca gledajući sve četiri lige novoformiranog takmičenja.

Anketa Lige nacija traje do četvrtka.

Best player so far?#NationsLeague pic.twitter.com/zJEc6IcfyX