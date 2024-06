Mitrović utučen: Isti osećaj kao u Kataru

Napadač Srbije Aleksandar Mirtović bio je utučan posle eliminacije sa EURO.

U posljednjem duelu grupe C Danska je remizirala sa Srbijom (0:0) i tako igrače Dragana Stojkovića Piksija ostavila i bez kalkulatora u rukama pred rasplet u ostalim grupama.

"Borba i požrtvovanje nisu sve, to nije bilo dovoljno. Nismo imali šansi, nismo bili opasni po gol. Gorak utisak, najgori osećaj kad si bliži i možeš, a na praviš to čemu si se nadao. Pokazali smo da možemo igramo sa svim, mislim nismo odradili sve ono šta je do nas. Isti osećaj u Kataru, tako i danas. Prazni smo emotivno, hvala navijačima. Nažalost nismo uspeli da ostvarimo ono što smo zacrtali", rekao je Mitrović za RTS, prenosi b92.

