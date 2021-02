Mitrović velikim gestom "poništio" suspenziju protivnika

Čelnici Premijer lige poništili su crveni karton vezisti Vest Hema Tomašu Součeku koji je nedavno isključen zbog toga što je laktom udario Aleksandra Mitrovića.

Međutim, upravo je Srbin odigrao ključnu ulogu, pišu Englezi, u poništavanju pomenutog kartona jer je navodno poslao pismo u kom je rekao da Čeh nije imao namjeru da ga udari.

"Mitrović je bio ključni svjedok, mnogo je doprinio da Součeku bude poništena kazna od tri utakmice suspenzije", navode engleski mediji, prenosi "Telegraf.rs".

Upravo zbog ove situacije poznati sudija Majk Din, koji je i isključio Součeka, dobio je prijetnje smrću i najvjerovatnije će preskočiti naredno kolo Premijer lige.

U međuvremenu, Souček će u utorak veče moći da se nađe u startnih 11 Čekićara protiv Mančester junajteda u okviru FA Kupa.

Soucek got a red for this pic.twitter.com/5Mg8toir5b