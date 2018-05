Mitrović za "Nezavisne": Gladan sam golova, nikad ih dosta

Neka i Vladimir Stojković postiže golove, samo je bitno da Srbija pobeđuje, rekao je za "Nezavisne" Aleksandar Mitrović, napadač "orlova", koji iza sebe ima sjajnu polusezonu u kojoj je sa Fulamom izborio plasman u Premijer ligu. I golovima u dresu londonskog tima potvrdio je da će i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji biti udarna igla nacionalnog tima.

Fudbalska reprezentacija Srbije je u ponedjeljak u Trening centru u Staroj Pazovi počela pripreme za Mundijal (14. jun - 15. jul). "Orlovi" će igrati u grupi sa Kostarikom, Brazilom i Švajcarskom, što garantuje velike borbe tokom svih 270 minuta, nakon čega, nada se Mitrović, neće biti kraj za saigrače.

"Svi smo svesni da nas ne čeka nimalo lagan zadatak u Rusiji i tamo ne idemo na izlet. Želimo da napravimo nešto veliko i za početak bi to bilo da prođemo grupu. To je prvi cilj, a posle je sve jedna utakmica i sve je moguće. Znamo da igramo protiv jakih protivnika, ali niko od nas se ne predaje i svi koji budu igrali će pružiti maksimum", izjavio je Mitrović.

Od njega se očekuju golovi. Da je sposoban to da uradi i to na vrhunskom nivou, pokazao je u Fulamu, gdje je na 20 utakmica postigao 12 pogodaka i bio jedan od najzaslužnijih za plasman tima u najviši rang fudbala u Engleskoj. Dugo Srbija nije imala rasnog strijelca koji je sposoban sam da riješi utakmicu, a mnogi se nadaju da je upravo bivši napadač Partizana i aktuelni član Njukasla (u Fulamu je na pozajmici) baš takav profil igrača. On je svjestan da se od njega očekuje mnogo, ali ističe da nikako ne treba da bude u prvom planu.

"Najbitnije je da ekipa igra dobro, ako ekipa igra dobro, i ja ću doći do izražaja. U Rusiji će biti najvažnije da igramo dobar fudbal i da ispoštujemo sve što selektor traži od nas. Rezultat je najbitniji, doći će i golovi. Neka Stojković daje golove, samo neka Srbija pobeđuje", više nego jasan je fudbaler koji sutra puni 24 godine i uz osmijeh dodaje:

"Golova nikada nije dosta i oni su kao droga. Što ih više postižeš, to ih više želiš. Gladan sam ih kao vuk i potpuno spreman čekam početak Svetskog prvenstva."

Iako mnogi smatraju da nakon dugo godina Srbija na Mundijal odlazi bez velikih očekivanja, mladi napadač ističe da je pritisak na igrače uvijek prisutan te dodaje da tako i treba da bude jer je to smisao fudbala.

"Uvek imamo pritisak i to je normalno, jer od nas se uvek očekuje najviše. Naš cilj je da igramo onako kako kako smo igrali u klubovima tokom cele sezone i da učinimo ljude ponosnima. Među nama je pozitivna atmosfera i svi jedva čekamo da počne prvenstvo. Svi smo raspoloženi i zaželeli smo se jedni drugih", kaže Mitrović.

Srbija je posljednji put na završnoj svjetskoj smotri igrala 2010. u Južnoj Africi i samim tim ovo je prvo veliko takmičenje za Mitrovića u dresu nacionalnog tima. Ostaje da se vidi da li ova generacija igrača može da prođe grupu, što je Srbija posljednji put učinila 2000. na Evropskom prvenstvu u Belgiji i Holandiji.

"Svi igramo fudbal zbog ovakvih takmičenja i svi želimo da predstavljamo našu zemlju na tako velikim turnirima kao što je Mundijal. Nema ništa lepše od ovoga. Kako se bude bližio 14. jun, sve će biti veća euforija kod nas igrača, a sigurno i među navijačima", ističe srpski fudbaler.

Od svih igrača na koje računa selektor Srbije Mladen Krstajić, Mitrović je posljednji završio sezonu jer je u subotu igrao finale plej-ofa u engleskom Čempionšipu. Ipak ističe da ga to neće omesti da u Rusiji bude veoma raspoložen.

"Odmorio sam i od sutra ću početi sa pravim radom. Do tada lagano treniram. Potpuno sam spreman za sve napore. Iza sebe imam sezonu u kojoj se sve dobro završilo i sada mi je fokus na reprezentaciji", izjavio je napadač Srbije.

Njukasl ili Fulam

Odlična polusezona Mitrovića povukla je priču gdje će igrati naredne sezone. Ipak, prije bilo kakve odluke, moraće da se vrati u Njukasl. Sigurno da mu je želja da ostane u Fulamu i u Premijer ligi igra pod dirigentskom palicom trenera Slaviše Jokanovica. Ipak, ističe da je o tome još rano pričati jer je sezona tek završila.

"Nismo još pričali o narednoj sezoni. Sa Jokanovićem sam se pozdravio i izljubio. Sigurno je da ćemo se čuti i tada će se sve znati. Ne bih da pričam o svojim željama, reprezentacija mi je sada najbitnija. Želimo da napravimo nešto veliko, posle ću da odmaram", kaže popularni Mitrogol i dodaje:

"Nadam se da sam igrama na pravi način začepio usta svim kritičarima, ali mene to toliko ne dotiče, kao niti pohvale koje dolaze. Igram svoju igru i uvek će biti i jednog i drugog, na kraju svako ima pravo na svoje mišljenje."