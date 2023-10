Mitroviću i Milinković-Saviću naređeno da hitno napuste Iran

Utakmica Lige šampiona Azije između iranskog Sepahana i saudijskog Al Itihada nije odigrana zbog kontroverze oko statue Kasima Sulejmanija, ubijenog iranskog generala.

Statua je postavljena na stadionu Nagš e Jahan u Isfahanu, na mjestu izlaska igrača na teren. Gosti iz Saudijske Arabije su odbili da izađu na teren zahtijevajući uklanjanje statue, ali domaćin nije pristao na to.

Kao rezultat toga, utakmica grupe C je otkazana.

Fudbalski savez Saudijske Arabije je naredio svojim klubovima da napuste Iran i vrate se u domovinu.

Al-Ittihad REFUSED to play against Iranian club Sepahan this evening because of the presence of a statue of Qassem Soleimani installed on the pitch! (Source: @OrientNews) pic.twitter.com/sDLE1JptyV