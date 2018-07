Mitroviću petogodišnji ugovor s Fulamom

Aleksandar Mitrović, reprezentativac Srbije, potpisao je petogodišnji ugovor sa Fulamom, objavio je klub s "Krejven Kotidža".

Mitrović, koji ima 23 godine, ostaće u Londonu kod srpskog trenera Slaviše Jokanovića, pošto je od januara bio na pozajmici iz Njukasla.

Srpski napadač sada je i zvanično napustio 'Svrake' i potpisao petogodišnji ugovor sa klubom iz prijestonice Engleske.

Cijena transfera nije još poznata, ali mediji na Ostrvu spekulišu da se radi o transferu vrijednom oko 25 miliona evra.

Mitrović će u Fulamu nositi dres s brojem devet i biće glavna uzdanica u napadu, pošto je prošle sezone u Čempionšipu na 17 utakmica postigao 12 golova.

"Volim navijače, neverovatni su i imam sjajan odnos s njima. Ovo je veliki klub i prošle sezone uradili smo velike stvari i to sad želim da nastavimo. Sa navijačima iza nas možemo da nastavimo sa velikim stvarima", rekao je Mitrović prilikom potpisivanja ugovora.

Mitrović je karijeru krenuo u mlađim kategorijama Partizana, potom je na kratko bio u Teleoptiku, da bi onda igrao za prvi tim kluba iz Humske. Sa veliki uspjehom nosio je crno-beli dres, ali ga je 2013. godine put odveo do Anderlehta.

U Belgiji je igrao veoma dobro, Njukasl ga je kupio 2015. godine, ali se srpski reprezentativac nije najbolje snašao. Karijeru je oživeo ove godine u Fulamu i sada želi da nastavi sa sjajnim partijama u klubu iz Londona.

"I’m very glad and happy and proud to finally be here and officially become a Fulham player. I’m happy to the moon and back. I have love for the fans. They’re amazing fans and I have a really good connection with them." - Mitro#HereToStay pic.twitter.com/QTnq6sdFgC