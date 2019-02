Mladen Krstajić, selektor "orlova": Srbija je iznad nas

​U ekipi je odlična amosfera iako se mnogi neće složiti s mojom izjavom s obzirom na sve što je pisano u medijima. Srbija je iznad svih nas i treba da služimo Srbiji, rekao je Mladen Krstajić, selektor fudbalske reprezentacije ove zemlje, i na taj način je komentarisao pisanja medija o lošoj amosferi među "orlovima".

Krstajić je juče boravio u Banjaluci na tradicionalnoj manifestaciji "Dan fudbala", na kojoj je i sam prošle godine dobio nagradu za najboljeg sportskog radnika. Rado je viđen gost u gradu na Vrbasu, a nekada sjajni defanzivac rođen u Zenici ističe da se uvijek rado odazove pozivu prijatelja i Banjaluke.

"Uvijek mi je ugodno i lijepo u Banjaluci. Volio bih da mogu da dođem češće, ali ne mogu zbog obaveza u Srbiji", izjavio je Krstajić.

Kao selektor Srbiju će voditi i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. Naravno, glavni cilj je plasman na završni turnir, gdje "orlovi" nisu bili od 2000, kada su kao Jugoslavija nastupili na prvenstvu u Belgiji i Holandiji. Srbija će put do EP naredne godine tražiti preko Portugala, Ukrajine, Litvanije i Luksemburg.

"Spremem se za izazove koji nas čekaju ove godine. Prošla godina je bila jako turbulenta. Bilo je dosta izazova. U martu počinju kvalifikacije i nemamo nimalo laku grupu. Portugal je aktuelni prvak Evrope, a Ukrajinci su vrlo nezgodan rival. Želimo poslije 20 godina da igramo na Evropskom prvenstvu. Možemo do EP uz dobru atmosferu u ekipi, kakva je i sada, bez obzira na neke stvari o kojima je pisano, a nije trebalo da se piše. Srbija je iznad svih nas i svi treba da služimo Srbiji", jasan je selektor "orlova".

Kada je preuzeo funkciju selektora Srbije zaledio je mjesto predsjednika FK Radnik iz Bijeljine. Upravo iz tog kluba dolazi najbolji igrač RS Demir Peco.

"Drago mi je što je Peco dobio nagradu, zaslužio je. Igra odlično, i to ne samo prošle godine. Siguran sam da će imati blistavu karijeru. To je pokazao i nastupom za mladu reprezentaciju BiH. Želim mu što manje povreda i siguran sam da će napraviti pravu karijeru", kazao je Krstajić.

On je karijeru, između ostalog, gradio u Partizanu, za koji je igrao u dva mandata skoro deceniju. Partizan je posljednjih godina izbacio mnogo kvalitetnih stopera, kakav je bio i Krstajić, a nova nada je Svetozar Marković, koji se već sa 18 godina nalazi na izlaznim vratima Humske.

"Sveto je veliki talenat. Razlika je što je on ranije ušao u vatru, a ja sam u Partizan došao sa 22 godine. On je budućnost srpskog fudbala. Ako bih odlučivao o njegovoj karijeri, pokušao bih sve da ostane još dvije-tri godine u Partizanu i da uđe u mladu selekciju Srbije. Sve ostalo je prijevremeno. Za sve ima vremena, on ima tek 18 godina. Treba da ostavi pečat u Partizanu, koji treba da mu bude odskočna daska", jasan je Krstajić.

Za kraj je Krstajić istakao da je oduševljen igrama Luke Jovića u Ajntrahtu, a kvartet koji čine Jović, Mijat Gaćinović, Filip Kostić i Ante Rebić je uporedio s vremenom kada je on u Šalkeu igrao s Ivanom Rakitićem i Zlatanom Bajramovićem.

"Jović je eksplodirao, što je malo ko očekivao. Polako se izgradio u vrsnog napadača i to će pokazati u karijeri. Bio je u zapećku u Benfici i došao je u Njemačku, gdje je sasvim drugi sistem igre. Međutim, brzo se snašao. Pomogli su mu Rebić, Gaćinović i sada je došao i Kostić. Sjajna su družina, koja ima kvalitet i harizmu. Sjajna je atmosfera među njima. Tako je u Šalkeu bilo meni s Bajramovićem i Rakitićem", zaključio je Mladen Krstajić.