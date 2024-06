Mladi "zmajevi" bolji od Sjeverne Makedonije

Mlada fudbalska U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u prijateljskom susretu savladala selekciju Sjeverne Makedonije rezultatom 2:1.

Početak utakmice pripao je bh. selekciji. Prva izgledna prilika viđena je u 7. minuti kada je Kulašin prošao po desnoj strani, sjajno se oslobodio svog čuvara, ali je šutirao pored gola.

U 11. minuti bh. tim dolazi do prednosti. Jaganjac je prošao po lijevoj strani, šutirao prema golu, a lopta, uz pomoć jednog igrača gostiju, pogađa mrežu za 1:0.

Gosti su do svoje prve ozbiljne šanse došli u 14. minuti. Nakon oduzete lopte na sredini terena, koja odlazi do Gjorgijevskog, a on iz dva pokušaja ne uspijeva savladati Damjanovića koji sjajno brani.

U 16. minuti nova šansa za reprezentaciju BiH. Bristrić dobija odličnu loptu u prostor, ali je njegov šut izblokiran u posljednjem trenutku. Još jedna prilika za Makedonce viđena je u 27. minuti. Nakon ubačaja iz prekida, glavom šutira Despotovski, ali Damjanović interveniše i izbacuje loptu u korner.

Drugo poluvrijeme počelo je udarcem Bristrića sa oko 17 metara, no lopta odlazi preko gola. Već u sljedećem napadu odgovara Krstevski na drugoj strani, ali njegov šut s distance također odlazi van okvira gola.

U 55. minuti gosti imaju dobar pokušaj nakon ubačaja iz prekida, kada Ramadni pokušava glavom s druge stative, no neprecizno. Deset minuta kasnije, Bristrić se našao u dobroj prilici za udarac, ali ponovo nije bio precizan. U 72. minuti rezultat je 2:0 za bh. tim. Kulašin je opet dobro prošao po desnoj strani i poslao loptu na peterac, gdje Bristrić konačno pogađa mrežu.

Do kraja utakmice nije bilo većih prilika, sve do sudijske nadoknade kada Makedonci uspijevaju smanjiti rezultat na 2:1 preko Ademija, što je bio konačan rezultat utakmice.

