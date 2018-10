Mladost "koči" Sarajevo

Zahuktalo Sarajevo danas će u Doboju kod Kaknja pokušati nastaviti fantastičan niz od do sada 13 uzastopnih utakmica u domaćim takmičenjima, računajući i Kup BiH u kojima nisu osjetili gorčinu poraza.

Puleni Husrefa Musemića poraženi su samo u prvom kolu od Radnika u Bijeljini, a onda je upravo utakmica protiv Mladosti i pobjeda od 4:0 29. jula na "Koševu" bila početak serije dobrih rezultata, što ih je plasiralo na trenutno prvo mjesto na tabeli. "Bordo tim" je i prošle srijede gostovao u Kaknju, kada je uz dosta muke u osmini finala Kupa BiH eliminisao federalnog prvoligaša Rudar.

"Uporedo igranje na dva fronta naravno da ostavlja traga na ekipi. Ritam je ubrzan, što nam otežava posao protiv Mladosti. Međutim, mi u svakoj utakmici moramo ići na pobjedu, a vidjećemo kako će se odvijati stvari na terenu. Imamo nekoliko standardnih prvotimaca koji se žale na povrede. Vidjećemo hoće li se oporaviti, ako ne, onda šta da se radi. Uskočiće neko drugi, jer najbolji igrač je onaj koji je najzdraviji. Čeka nas zahtjevna utakmica protiv motivisanog protivnika i bilo bi lijepo sa još jednim dobrim rezultatom ući u prvenstvenu pauzu koja će nam i te kako dobro doći za odmor i nalizu do sada urađenog", rekao je Musemić.

Ukupno 11 međusobnih duela je iza ova dva tima. Mladost se može pohvaliti samo jednom pobjedom, te četiri remija, što ih, kako tvrdi trener Adnan Zildžović, ove subote u 13. kolu BH Telecom Premijer lige BiH ne bi zadovoljilo.

"Dolazi nam lider prvenstva, a to nam nije otežavajuća okolnost, nego motiv više. Očekujem jednu pravu fudbalsku predstavu, sličnu onoj protiv Željezničara u kojoj želimo se nadigravati i igrati napadački. Nećemo se povući bez obzira na snagu protivnika kojeg respektujemo i koji je u jednom rezultatskom zanosu. Vjerujem da uz podršku naših navijača možemo do dobrog rezultata, a to je pobjeda. Nećemo ništa kalkulisati i zadovoljiti se unaprijed bodom. Nama treba čitav plijen", kazao je trener Mladosti DK Adnan Zildžović.

Parovi 13. kola, subota, 15.30: Sloboda - Zvijezda 09, Radnik - Tuzla siti, GOŠK - Zrinjski, Mladost - Sarajevo; 18.30: Široki Brijeg - Krupa. U petak su igrali Željezničar - Čelik.

Premijer liga BiH

1. Sarajevo 12 8 3 1 26:9 27

2. Zrinjski 12 8 1 3 18:11 25

3. Željezničar 12 6 4 2 18:9 22

4. Široki Brijeg 12 4 6 2 12:6 18

5. Sloboda 12 5 3 4 8:6 18

6. Čelik Zenica 12 4 5 3 10:13 17

7. Radnik 12 3 5 4 9:10 14

8. Mladost DK 12 3 4 5 12:16 13

9. Tuzla siti 12 3 3 6 9:13 12

10. Krupa 12 2 5 5 17:20 11

11. GOŠK 12 2 4 6 10:19 10

12. Zvijezda 09 12 0 5 7 7:24 5