Mladost zaustavila seriju Borca

Fudbaleri Borca nisu uspjeli da ostvare šestu uzastopnu pobjedu u BHT Premijer ligi BiH pošto su u meču 16. kola remizirali u gostima kod Mladosti Doboj Kakanj (1:1).

Banjalučani su ostali na korak do klupskog rekorda koji je postavila šampionska generacija iz sezone 2010/2011. pošto je Mladost prekinula njihovu seriju pobjeda. Borac igra sjajno u posljednje vrijeme i vezao je pet pobjeda, ali Mladost je još jednom pokazala da je nezgodan rival za "crveno-plave" pošto su i u Banjaluci osvojili bod (0:0). Poveo je Borac golom Stojana Vranješa sa bijele tačke u prvom poluvremenu, ali je bod domaćinu donio Nedim Hadžić u finišu susreta. Banjalučani sada imaju četiri boda manje od lidera na tabeli Željezničara i Sarajeva.

Željezničar nakon mečeva 16. kola dijeli lidersku poziciju sa Sarajevom pošto je neočekivano lako slavio u Tuzli protiv Slobode 4:0. Bilo je to jedno od najboljih izdanja "plavih", koje je predvodio sjajni Semir Štilić, koji je postigao jedan od najljepših golova sezone. Gosti su poveli preko Kemala Osmankovića, nakon čijeg gola su domaći imali velikih zamjerki na sudiju, smatrajući da je golu prethodio prekršaj, a sve dileme je riješio Štilić, koji je nakon solo prodora i lob udarca pogodio za 2:0. Do kraja su Sulejman Krpić i Dženan Zajmović do nogu potukli Tuzlake.

"Niko nije postao šampion u novembru, niti će ikad postati, osim u zemljama u kojima se prvenstvo završava u novembru. Nismo bili loši, dali smo na vrijeme gol. Možda je rezultat previsok, ali smo cijelu utakmicu bili dominantni. Sloboda nije imala nekih izrazitih prilika. Nisu nas specijalno ugrozili, bili su korektni domaćini i hvala im na tome", kazao je Amar Osim, trener Željezničara.

Do važnih bodova stigao je Zrinjski, koji je na potopljenom terenu u Mostaru deklasirao ekipu Tuzla sitija (4:0). Goleadu je otvorio Frane Ćirjak, potom je autogol postigao Borilav Terzić, a za potpuni potop gostiju pobrinuli su se Staniša Mandić i Kristijan Stanić. "Plemići" su ovim trijumfom stigli na petu poziciju sa šest bodova zaostataka za vodećim dvojecem.

"Voljni momenat na ovako teškom terenu je došao do izražaja. Bolje smo se snašli na terenu u prvih 15 minuta, došli smo do rezultata i onda je bilo lakše igrati", istakao je Nenad Gagro, koji je u ovom susretu bio prvi trener ekipe.

Do preokreta i mira u kući stigao je Čelik, koji je pred svojim navijačima savladao Zvijezdu 09 2:1.

Rezultati 16. kola: Radnik - Sarajevo 1:1, Čelik - Zvijezda 09 2:1, Zrinjski - Tuzla siti 4:0, Sloboda - Željezničar 0:4, Mladost Doboj Kakanj - Borac 1:1. Juče: Široki Brijeg - Velež